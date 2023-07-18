شاهد.. مهمة الرئيس التركي في السعودية والإمارات وقطر

العالم - خاص بالعالم

وقال سويدان في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم ان اردوغان ركز في الانتخابات الاخيرة علی حل المشاكل الاقتصادية وبدأ تنفيذ وعوده بتغييرات جذرية في الوزارات كخطوة اولی وتأتي جولته للسعودية والإمارات وقطر في سياق الخطوات التالية لسياساته الاقتصادية.

واوضح ان التعيينات التي قام بها اردوغان بعد فوزه في الانتخابات تؤكد انه يبحث عن خفض التوتر مع دول المنطقة وجذب الخصوم.

وأشار سويدان الی ان "فيلق من رجال الاعمال" يرافق اردوغان وان اكثر من 400 ممثل لشركات تركية معه يحاول جذب الاستثمارات والهدف الاول لهذه الزيارة هي ترجمة وعود اردوغان بحل الازمة الاقتصادية.

وتعتبر أولوية اردوغان الانتخابات البلدية التي ستجري العام القادم ويبحث اردوغان في هذه الانتخابات عن استعادة بلديات اسطنبول وانقرة ومعظم الاستثمارات التي يطلبها من الدول العربية لها علاقة بمشاريع تخدم البلديات الكبری في تركيا.