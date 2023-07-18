الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣
٠٨:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. مهمة الرئيس التركي في السعودية والإمارات وقطر

الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٦ بتوقيت غرينتش

أكد الباحث بالشؤون التركية حسن سويدان ان جولة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للسعودية والإمارات وقطر تأتي في إطار تنفيذ سياسة نبذ العداء وجذب الاستثمارات.

العالم - خاص بالعالم

وقال سويدان في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم ان اردوغان ركز في الانتخابات الاخيرة علی حل المشاكل الاقتصادية وبدأ تنفيذ وعوده بتغييرات جذرية في الوزارات كخطوة اولی وتأتي جولته للسعودية والإمارات وقطر في سياق الخطوات التالية لسياساته الاقتصادية.

واوضح ان التعيينات التي قام بها اردوغان بعد فوزه في الانتخابات تؤكد انه يبحث عن خفض التوتر مع دول المنطقة وجذب الخصوم.

وأشار سويدان الی ان "فيلق من رجال الاعمال" يرافق اردوغان وان اكثر من 400 ممثل لشركات تركية معه يحاول جذب الاستثمارات والهدف الاول لهذه الزيارة هي ترجمة وعود اردوغان بحل الازمة الاقتصادية.

وتعتبر أولوية اردوغان الانتخابات البلدية التي ستجري العام القادم ويبحث اردوغان في هذه الانتخابات عن استعادة بلديات اسطنبول وانقرة ومعظم الاستثمارات التي يطلبها من الدول العربية لها علاقة بمشاريع تخدم البلديات الكبری في تركيا.

روابط ذات صلة

ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس التركي في قصر السلام بجدة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

دراسة جديدة تربط بين ضعف البصر والإصابة بالخرف

5 أسرار للحفاظ على صحة الدماغ

شاهد بالفيديو.. عشرات السفارات الاميركية شاغرة بسبب هذا الخلاف..

أرانب تغزو منازل فلوريدا!

مواجهات واعتقالات خلال مظاهرات وإغلاق شوارع مركزية في الاراضي المحتلة

شاهد.. مهمة الرئيس التركي في السعودية والإمارات وقطر