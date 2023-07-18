خطورة ترك الأطعمة خارج الثلاجة في الطقس الحار 

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تجيب الدكتورة داليا معتصم أخصائي الميكروبيولوجي بكلية العلوم جامعة أسيوط قائلة: إن ترك الطعام خارج الثلاجة فترات تتعدي الـ5 إلى 6 ساعات خلال فصل الصيف، يعرض الأطعمة إلى الفساد، وتنمو البكتيريا والفطريات عليها، ما يصيب الإنسان بالعديد من الأمراض بعد تناول هذه الأطعمة.

العديد من البيكتريا والفطريات التي تنمو على الطعام، يرتبط ظهورها بارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة عن 40 درجة، يساعد على نمو بعض أنواع الفطريات أو البكتريا.

ومن أشهر أنواع الفطريات، تلك التي تظهر على الخبز، التي تظهر على هيئة لون أسود وتسمى «Aspergillus .. Rhizopus cladosporium»، وتلك التي تظهر على هيئة لون أخضر وتسمى «penicillium»، إضافة إلى نوع آخر من البيكتريا التي تظهر على هيئة لون أبيض وتكون كريهة الرائحة.

فطريات تنمو على المجمدات بالفريزر

كشفت «معتصم» عن أن انخفاض درجات الحرارة، يؤدي كذلك لظهور بعض أنواع من البيكتريا والفطريات، فهناك بيكتريا تنمو بدرجة حرارة صفر على المجمدات داخل الفريزر، غير أنها تستغرق وقت طويل للظهور تصل إلى 27 يومًا فترة حضانة البيكتريا، وتختلف حسب نوع الطعام وهو ما يجعل الأطعمة داخل الفريزر تغبر من لونها وملمسها ورائحتها بعد مرور هذه الفترة والأفضل التخلص منها، حتى لا يصاب الإنسان بالأمراض.

أمراض تصيب الجهاز التنفسي

شددت أخصائي الميكروبيولوجي، على ضرورة الاحتفاظ بالطعام داخل الثلاجة بعد طهيه في أقرب وقت، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، للحفاظ عليه من الفساد الناجم من نمو البكتريا والفطريات، خاصة أنه ينتج عنها أمراض قد لا يتم علاجها بسهولة، إذ أن العديد من الأمراض يمكن علاجها باستخدام المضادات الحيوية، غير أن هناك أنواع من هذه البكتريا والفطريات، يبقى مقاومتها صعب جدًا، إذا دخلت للجهاز التنفسي بالجسم، كفطر«aspergillus» الذي يبسبب إصابة الرئة بمرض «aspergillosis»، لافتة إلى أن هناك أنواع من الفطريات المفيدة والتي يتم إستخدامها في العديد من الأشياء.