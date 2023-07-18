الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣
١١:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

هجوم جديد على القرم بالمسيرات الأوكرانية.. روسيا تعلن إحباطه

هجوم جديد على القرم بالمسيرات الأوكرانية.. روسيا تعلن إحباطه
الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ - ١٠:٤٨ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها أحبطت هجوما بطائرات مسيّرة أوكرانية على القرم في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

العالم - الأزمة الأوكرانية

وأضافت الوزارة أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 17 طائرة مسيرة، وإن منظومات الحرب الإلكترونية اعترضت 11 أخرى.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين عبر قناته على تليغرام إن حركة المرور عادت جزئيا على أحد مسارات جسر القرم في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين.

وكتب خوسنولين "عادت حركة المرور للسيارات على جسر القرم في اتجاه عكسي على مسار أقصى اليمين".

وكان انفجار في وقت مبكر أمس الاثنين، قد دمر الجسر الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو من أوكرانيا عام 2014. وقالت موسكو إن الانفجار كان نتيجة هجوم أوكراني بمركبات بحرية مسيّرة.

روابط ذات صلة

اسقاط 28 مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم

بوتين: الهجوم على جسر القرم "عمل إرهابي" وسيكون ردّنا "قاس"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هجوم جديد على القرم بالمسيرات الأوكرانية.. روسيا تعلن إحباطه

شاهد بالفيديو.. انطلاق فعاليات 'يوم التشويش' في 'اسرائيل'

في انتهاك سافر لأبسط القوانين والأعراف الدولية.. سوريا تدين باشد العبارت دخول وفد للخارجية الفرنسية اراضيها بشكل غير مشروع

شاهد بالفيديو.. مراكز الإبداع والتكنولوجيا الإيرانية تعبر الحدود

اللواء باقري: الاميركيون والصهاينة استخلصوا بأن الحرب البرية مع ايران خاسرة

كلمة مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبدالله ينشرها مكتب القائد.. الروحانية الصادقة تؤدي إلى وحدة حقيقية بين المسلمين