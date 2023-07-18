هجوم جديد على القرم بالمسيرات الأوكرانية.. روسيا تعلن إحباطه

العالم - الأزمة الأوكرانية

وأضافت الوزارة أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 17 طائرة مسيرة، وإن منظومات الحرب الإلكترونية اعترضت 11 أخرى.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين عبر قناته على تليغرام إن حركة المرور عادت جزئيا على أحد مسارات جسر القرم في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين.

وكتب خوسنولين "عادت حركة المرور للسيارات على جسر القرم في اتجاه عكسي على مسار أقصى اليمين".

وكان انفجار في وقت مبكر أمس الاثنين، قد دمر الجسر الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو من أوكرانيا عام 2014. وقالت موسكو إن الانفجار كان نتيجة هجوم أوكراني بمركبات بحرية مسيّرة.