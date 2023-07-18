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السوداني يترأس جلسة اعتيادية لمجلس الوزراء ويستقبل هيئة الحج

السوداني يترأس جلسة اعتيادية لمجلس الوزراء ويستقبل هيئة الحج
الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٩:٥٨ بتوقيت غرينتش

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم مجلس وزراء العراق بجلسته الاعتيادية، فيما استقبل السوداني في وقت لاحق هيئة الحج والعمرة العراقية مباركا لها إحرازها المرتبة الأولى بين بعثات الحج.

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

من جهة اخرى، استقبل السوداني اليوم هيئة الحج والعمرة العراقية وبارك إحرازها المرتبة الأولى بين بعثات الحج، مؤكدا أن الحكومة مستمرة في السعي نحو تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف المجالات.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان، أن الأخير أن "استقبل رئيس هيئة الحج والعمرة وملاكها المتقدم"، مهنئاً إياهم بـ"إتمام موسم الحج لهذا العام وعودة جميع قوافل الحجاج العراقيين".

وبحسب البيان، بارك السوداني الهيئة وملاكاتها، بحصولهم على "المرتبة الأولى بين بعثات الحج لدول العالم الإسلامي لهذا العام"، وعدّها "دليلاً مضافاً على الرعاية والاهتمام التي توليها الحكومة لجميع حجاج بيت الله الحرام من المواطنين العراقيين، وتكريس الجهود لخدمتهم وإكرام أدائهم للشعيرة المقدّسة".

واشاد السوداني بـ"الجهد المميز الذي بذلته بعثة الحج العراقية في الديار المقدسة والخدمات المتكاملة التي قدمتها للحجاج والذي توج بفوز البعثة العراقية كأفضل بعثة حج إسلامية متفوقة بذلك على جميع الدول المعروفة بمدى بتميزها طوال السنين الماضية".

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