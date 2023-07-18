اردوغان يبحث عن أموال عربية لکسب الانتخابات البلدية

العالم - ما رأيكم

وأكد عضو حزب المحافظين البريطاني د. وفيق مصطفی علی أهمية هذه الزيارة معتبراً انها تأتي في اطار اعادة ترتيب الكراسي وترتيب المحاور السياسية واعادة هيكلة الشرق الاوسط.

وقال د. وفيق مصطفی ان اعتماد العالم علی البترول سوف يقل جداً في عام 2034 ولهذا سيكون اعادة توزيع القوی مهماً جداً بالنسبة لتركيا ودول الخليج (الفارسي).

وبيّن ان تركيا بحاجة لأموال ضخمة جداً في المستقبل ومن الممكن ان تحصل علی 50 مليار دولار بسهولة خلال الاعوام القليلة القادمة.

وأكد ان الدول الثلاث، تری في تركيا دولة مهمة جداً من ناحية الحماية، فتركيا تنتج طائرات بدون طيار ولهذا تهتم دول كالامارات بهذا الشأن.

ورأی الباحث بالشؤون التركية حسن سويدان ان جولة الرئيس اردوغان تأتي في إطار تنفيذ سياسة نبذ العداء وجذب الاستثمارات.

وقال سويدان في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم ان اردوغان ركز في الانتخابات الاخيرة علی حل المشاكل الاقتصادية وبدأ تنفيذ وعوده بتغييرات جذرية في الوزارات كخطوة اولی وتأتي جولته للسعودية والإمارات وقطر في سياق الخطوات التالية لسياساته الاقتصادية.

واوضح ان التعيينات التي قام بها اردوغان بعد فوزه في الانتخابات تؤكد انه يبحث عن خفض التوتر مع دول المنطقة وجذب الخصوم.

وأشار سويدان الی ان "فيلق من رجال الاعمال" يرافق اردوغان وان اكثر من 400 ممثل لشركات تركية معه يحاول جذب الاستثمارات والهدف الاول لهذه الزيارة هي ترجمة وعود اردوغان بحل الازمة الاقتصادية.

وتعتبر أولوية اردوغان الانتخابات البلدية التي ستجري العام القادم ويبحث اردوغان في هذه الانتخابات عن استعادة بلديات اسطنبول وانقرة ومعظم الاستثمارات التي يطلبها من الدول العربية لها علاقة بمشاريع تخدم البلديات الكبری في تركيا.

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