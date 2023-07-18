انطلاق فعاليات 'يوم التشويش' في 'اسرائيل'

العالم- الإحتلال

تظاهرات متواصلة مناهضة لحكومة بنيامين نتنياهو شهدتها عدد من المناطق في الاراضي الفلسطينية المحتلة احتجاجا على مشروع إصلاح قضائي تدعمه الحكومة.

ونزل آلاف المتظاهرين الى الشوارع في اطار فعاليات ما يعرف بيوم الـتشويش، مطالبين حكومة نتنياهو بتعليق التعديلات القضائية معتبرين انها تعرض الديمقراطية للخطر.

واكتظت شوارع تل أبيب بحشود المحتجين و هم يرددون شعارات مناهضة للحكومة فيما دخل عدد من المتظاهرين مبنى البورصة ونظموا اعتصاما هناك. كما ذكر شهود عيان أن المحتجين أغلقوا المدخل الرئيسي لمقر قيادة الجيش في تل أبيب.

و في مدينة حيفا رصد شهود عيان مئات المتظاهرين الذين قطعوا الطرق الرئيسية في المدينة، فيما شاركت أكثر من مئتين امرأة في وقفة احتجاجية أمام إحدى المحاكم في المدينة.

وقال منظمو التظاهرة في بيان ان المواطنين وحدهم يمكنهم ايقاف قطار الديكتاتورية في مواجهة حكومة خرجت عن مسارها وتسارع للقضاء على الديمقراطية.

هذا واعتقلت الشرطة عشرات المتظاهرين خلال هذه الموجة من الاحتجاجات.

ويرى قادة الاحتجاج أن التغييرات المزمعة في جهاز القضاء ترمي إلى تمكين نتنياهو من الهروب من المحاكمات التي يواجهها بتهم فساد، وإضعاف دور المحكمة العليا.

ومن المقرر أن يعقد الكنسيت جلسات تصويت في قراءة ثانية وثالثة في وقت لاحق من هذا الشهر، حول ما يسمى بند 'المعقولية' بعد إقراره في قراءة أولى الأسبوع الماضي و سيصبح قانونا في حال تمت الموافقة علية.

وتشمل التعديلات الحد من بند 'المعقولية'، الذي يمكن للقضاء من خلاله إلغاء قرارات الحكومة، كما أنه سيعطي الحكومة صلاحية أوسع في تعيين القضاة.