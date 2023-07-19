السفينة حنظلة تنطلق من بريطانيا لكسر حصار غزة

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البوصلة نحو فلسطين و الهدف كسر حصار غزة و باسم رمزي انطلقت سفينة "حنظلة"من بريطانيا لكسر الحصار عن غزة تتجه من بريستول إلى العديد من الموانئ الأوروبية لتكون واحدة من سفن أخرى ضمن اسطول الحرية الذي نظمته عدة دول بهدف كسر الحصار.



أبحرت السفينة النرويجية "حنظلة" التي ينظم رحلتها تحالف أسطول الحرية في عدد في الدول الاوروبية بهدف زيادة الوعي بجريمة الحصار المفروض على غزة وزيادة الضغط الشعبي على دولة الاحتلال ولتوفير الدعم في المجتمعات الأوروبية لمشروع كسر الحصار الذي يتبناه التحالف من أجل كسر الحصار البحري المفروض على غزة.



حنظلة التي استمدت الاسم من رمز الكاتب ناجي العلي حنظلة ستتابع إبحارها على مدار شهرين ضمن فعاليات ونشاطات لتسليط الضوء على حصار القطاع ومعناة والشعب الفلسطيني، ويذكر أنه في كل دولة هناك فريق كامل لاحياء هذه الفعاليات.

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