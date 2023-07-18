أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الثلاثاء 18يوليو 2023

العالم - الصحافة الإيرانية

- كيهان ..

إنضمام أكثر من الف طيار وضابط بجيش الإحتلال للإحتجاجات العارمة بيوم التشويش بفلسطين المحتلة .

- سياسة روز ..

عصيان غير مسبوق في جيش الكيان.. تمرد على الأوامر وترك الخدمة العسكرية .

- افتاب يزد ..

الخارجية .. تدخل أية جهة سواء اكانت الإمارات او روسيا حول الجزر الايرانية الثلاث مرفوض.

- افكار ..

الخارجية .. قدمنا إحتجاجا لروسيا , والسيادة الوطنية على الجزر الايرانية الثلاث غير قابلة للنقاش.

- جوان ..

ظلال تصعيد روسي أمريكي بسوريا .. توقعات إندلاع معارك بالنيابة بمحافظة دير الزور.

- جمهوري اسلامي ..

الرئيس التركي أردوغان يعلنها بصراحة , " القوات التركية لن تنسحب من شمال سوريا".

- جام جم ..

جولة الرئيس التركي الإقليمية لثلاث بلدان عربية تستهدف إنقاذ الإقتصاد التركي من أزماته .

- رويش ملت ..

وزير الإقتصاد يتحدث عن تفعيل اتفاقيات إقتصادية ومشاريع انمائية ضخمة مع الصين الشهر المقبل.

- خراسان ..

وزير الخارجية عبد اللهيان يجري مباحثات مع نظيره العماني الضيف بدر بن حمد البوسعيدي.

- قدس ..

شريط فيديو لحزب الله لبنان يحمل انذارا لكيان الإحتلال يثير ذعر الصهاينة .

- رسالت ..

رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية .. المواجهات والمعارك في الضفة دخلت اشد مراحلها .

- اطلاعات ..

هجوم أوكراني بالمسيرات على جسر القرم يلحق خسائر بنظم الدفاع الجوي .

- أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

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1- جام جم ..

صحيفة جام جم كتبت في مقالها ( تفاقم قلق الصهاينة من العصيان بالجيش ) ..

دخلت الاحتجاجات الداخلية ضد نتنياهو وحكومته اليمينية الاكثر تطرفا وعنصرية , مرحلة بالغة الخطورة وربما مصيرية للكيان برمته باتساع دائرة انضمام طيارين وضباط وحدات برية واحتياط وحتى قوات خاصة لموجات الاحتجاجات الهائلة ضد التعديلات القضائية.

( إن مايحدث يطرح إحتمال تفجر عصيان شامل للأوامر والتعليمات في جيش الإحتلال وتفاقم حالات ترك الخدمة العسكرية )

هذا الامر دفع بوزير الحرب "يوآف غالانت" لاطلاق تحذيرات من خطر تفكك الجيش وفقدان الكيان لوجود قوات مسلحة .

كما ان رئيس الكيان حذر قبيل توجهه لواشنطن من مستقبل مجهول مع تفاقم الصراع الداخلي. ان الكيان الصهيوني يواجه دوامة داخلية خطيرة قد تعجل بتحقق التكهنات بشأن قرب زواله.

2- رسالت ..

كتبت صحيفة رسالت في مقالها( الناتو وإخفاء الحقائق) ..

قمة بلدان حلف شمال الاطلسي "الناتو " في العاصمة الليتوانية "ميلينيوس " , قد تشبه اي شيئ باستثناء كونها قمة تجسد وجود وحدة وتنسيق حقيقي بين البلدان الاعضاء .

( قمة الناتو الأخيرة كشفت في الواقع عن وجود خلافات داخلية عميقة حول الحرب بأوكرانيا وكيفية التعامل مع روسيا والصين )

وعن وجود خلافات ازاء قضايا التسلح والعضوية والميزانية وقضايا اخرى, ولكن البيان الختامي حفل بعبارات منمقة تخفي كل ذلك في تأكيد فارغ على وحدة البلدان الاعضاء. ان قمة ميلينيوس ازاحت الستار في الواقع عن تفاقم الاستياء بين بلدان الحلف ازاء الوطأة الثقيلة لدعم اوكرانيا على اقتصاديات وشعوب هذه البلدان .

3- كيهان ..

في مقالها ( تركيا والاصرار على مواصلة إحتلال أراض سورية ) كتبت صحيفة كيهان ..

وضع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان نهاية للتكهنات والتوقعات المتفائلة حول جدية انقرة في اصلاح جسور العلاقات مع دمشق .

اردوغان رفض بصراحة قبيل بدئه لجولته التي تشمل ثلاثة بلدان عربية , لشرط دمشق الرئيسي بشأن تطبيع العلاقات مع انقرة والدعي لخروج القوات التركية من الاراضي السورية .

( أردوغان اعلنها بصراحة بان القوات التركية لن تخرج من شمال سوريا مبررا ذلك كالعادة بذريعة مكافحة الإرهاب )

ان تركيا تدعم في الواقع خليطا عجيبا من الجماعات والتنظيمات المسلحة بسوريا المناهضة للشرعية بدمشق , جماعات وتنظيمات فروع للقاعدة واخواتها , واخرى مرتبطة بامريكا وكل ذلك في اطار شكوك حول اهداف ونوايا تركيا من وراء مواصلة احتلال اراض سورية.

4- جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها ( الهجوم الأوكراني على جسر القرم إختبار لروسيا)..

شنت اوكرانيا هجوما على جسر القرم الذي يربط شبه جزيرة القرم بالاراضي الروسية , هذا الهجوم وهو الثاني من نوعه منذ اندلاع الحرب باوكرانيا الحق دمارا بالجسر وبمنظومات دفاع جوي.

( إن استهداف أوكرانيا جسر القرم محاولة لقطع طريق الإمدادات مع روسيا لجس نبض موسكو وربما للإعداد لهجوم واسع لإستعادة القرم)

ان شبه جزيرة القرم انضمت لروسيا في استفتاء عام على المصير جرى عام 2014 لم تعترف به كييف . وفي كل الاحوال موسكو حذرت مرارا من ان القرم خط احمر في استراتيجيتها العسكرية .

5- جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في مقالها( إتفاق أمني آخر بين السلطة والكيان )..

زيارة رئيس السلطة الفلسطينية لمخيم جنين بالضفة بعد الهجوم الصهيوني الواسع على جنين, حمل مؤشرات واضحة على وجود تنسيق امني جديد مع الاحتلال .

( مؤشرات هذا التنسيق بين السلطة الفلسطينية والإحتلال تجسدت باتخاذها إجراءات أمنية مشددة بمخيم جنين بذريعة إعادة البناء)

من بين هذه الاجراءات اغلاقُ شوارعَ بذريعة الكشف عن الغام وايجادِ حواجزِ تفتيش , الا ان اوساطا اعلامية عبرية تحدثت عن اتفاقٍ امني جديد مع السلطة يُحمِّلُها مسؤولية السيطرة على جنين لمنع عمليات المقاومة .

6- سياست روز ..

كتبت صحيفة سياست روز في مقالها ( موقف أردوغان الخاطئ لمواصلة إحتلال أراض سورية )..

الرئیس التركي رجب طيب اردوغان تجاهل تماما واحدا من ابرز وعودِه في الانتخابات الرئاسية وهو وعدُ اِصلاحِ جسور العلاقات مع سوريا .

( أردوغان صرح مؤخرا بأن القوات التركية باقية في شمال سوريا مبررا موقفه بضمان الأمن القومي التركي مقابل الإرهاب )

في الوقت الذي تدعم فيه تركيا جماعات مسلحة بجذور وخلفيات وافكار وممارسات ارهابية بشمال سوريا.. اردوغان لم يوضح كيف يريد تطبيع العلاقات مع سوريا في ظل بقاء قواته على اراضيها.