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الكونغو تنضم إلى مستوردي الجرارات الزراعية الإيرانية

الكونغو تنضم إلى مستوردي الجرارات الزراعية الإيرانية
الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ - ١٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

أكدت مستشارة رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، السيدة "أميناتا كاسا"، على رغبة بلادها في استيراد جرارات زراعية إيرانية الصنع؛ داعية إلى تأسيس خط إنتاج لهذا المنتج الإيراني داخل الكونغو.

العالم - إيران

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قامت بها مستشارة الرئيس الكونغولي، اليوم الثلاثاء، لمجمع تصنيع الجرارات الزراعية في مدينة تبريز (مركز محافظة آذربايجان الشرقية – شمال غرب إيران).

وأوضحت السيدة "كاسا" أن تدشين خط إنتاج الجرارات الزراعية بالتعاون مع الجانب الإيراني يساعد على رفع حاجة الكونغو إلى هذا المنتج، كما يساهم في توفير فرص العمل لآلاف الشبان في البلاد أيضا.

وأضافت أنه بتوقيع وثيقة التعاون بين مجمع تصنيع الجرارت الزراعية في إيران، ستتاح الظروف لتعزيز حركة التقدم والازدهار في دولة الكونغو الديمقراطية وحل المشاكل التي تعيق هذا المسار.

واعتبرت مسشارة الرئيس الكونغولي، أن إيران تتمتع بمكانة مرموقة وفي غاية الازدهار، خلافا لما يروّج له في الصعيد الدولي ضدها.

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