كيان الاحتلال.. المعارضة تصعد بوجه نتنياهو

وللحديث اكثر حول هذا الموضوع يحاور برنامج "البوصلة" على قناة العالم مراسلها في رام الله فارس الصرفندي ويسأله الاسئلة التالية:

1- في البداية فارس الى اين تتجه الحركة الاحتجاجية في كيان الاحتلال؟

2- هل تستطيع هذه الاحتجاجات كسر نتنياهو وتجبره على التراجع؟



هذا وقد اطلقت المعارضة في كيان الاحتلال الاسرائيلي ما اسمته بيوم التشويش، والذي يهدف لتعطيل العمل في كيان الاحتلال بشكل عام، حيث تم تعطيل السير والمطارات لساعات طويلة، واثرت الاحتجاجات سلبا على الحركة الاقتصادية في كيان الاحتلال.

وتحاول المعارضة بسحب الخبراء، الى اسقاط حكومة نتنياهو بشكل كامل وليس دفعها للتراجع عن التعديلات القضائية فقط، لنتابع هذا التقرير.

ويحاور البرنامج ضيف هذه الحلقة الكاتب والمحلل السياسي نجيب مفارجة ليسأله كالتالي:

1- كيف تقرأون الاوضاع في كيان الاحتلال في ظل تزايد الاحتجاجات وتوسعها بصورة كبيرة؟

2- المعارضة بقيادة لابيد هل تستطيع قيادة الكيان لو سقط نتنياهو خصوصا وانها لم تصمد سنة في رئاسة الحكومة؟

3- هل تشرح لنا بالتفصيل ماهية التعديلات القضائية وما هو الطريق امامها نحو الاقرار؟

4- لماذا هذا الاصرار من نتنياهو نحو اقرار التعديلات القضائية رغم حجم المعارضة المتزايد؟

5- هل يمكن للفلسطينيين ان يستغلوا حالة التمزق والخلاف داخل الكيان المحتل؟

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