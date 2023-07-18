جائزة 'رودي' الأدبية الإيطالية يظفر بها شاعر إيراني + صور

العالم - إيران

والجائزة "رودي" من أهم الجوائز الأدبية في إيطاليا، والتي ظلت نشطة لمدة 30 عاما في تورينو في عدة أقسام، منها شعر الشعراء الإيطاليين وشعر الشباب الإيطالي وجائزة النقاد والصحفيين الأدبيين بالإضافة إلى الشعراء المعاصرين المؤثرين، تحت عنوان "شاهد الجمال".

وأقيمت مراسم اختتام الجائزة في عام 2023 أمس الإثنين، بمدينة تورين بإيطاليا وتم تسليم جائزة فئة الشعراء المعاصرين المؤثرين إلى كروس عبدالملكيان من إيران.

وترجمت أعمال كروس عبدالملكيان إلى العديد من اللغات الأجنبية، ومنها العربية حيث صدرت مقتطفات من أعماله تحت عنوان "السطور تغيّر أماكنها في الظلام" بترجمة موسى بيدج عام 2011 في بيروت عن دار نشر الغاوون، ومجموعة تحت عنوان "جسر لا يوصل أحدا إلى بيته" بترجمة علي أصغر كرمي عام 2020 في الكويت عن دار نشر تكوين.