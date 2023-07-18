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12ميدالية ملونة لإيران في بطولة العالم للألعاب البارالمبية

12ميدالية ملونة لإيران في بطولة العالم للألعاب البارالمبية
الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ - ٠١:٥٨ بتوقيت غرينتش

حصد الرياضيون الإيرانيون 12 ميدالية ملونة و 16 حصة أولمبية في بطولة العالم للألعاب البارالمبية في باريس.

العالم - إيران

واختتمت بطولة العالم للألعاب البارالمبية امس الإثنين 17يوليو في فرنسا وفاز المنتخب الإيراني بـ16 حصة بارالمبية و12 ميدالية ملونة (4 ذهبية و 6 فضية و 2برونزيتين).

وشارك في هذه البطولة 1206 رياضيين من 103 دولة، وهو ما يمثل انخفاضا ملحوظا مقارنة بالسابق.

وشارك 1365 رياضيا من 117 دولة في ألعاب الإمارات 2019، حيث شارك ممثلو إيران في المسابقة العالمية بـ17 رياضيا وكانت نتيجة جهودهم ثلاث ميداليات ذهبية وأربع فضية وأربع ميداليات برونزية.

و فاز ممثلو إيران بثلاث ميداليات ذهبية وثلاث فضية واثنتين برونزيتين في باريس كما تمكن المتسابقون المكفوفون من الفوز بميدالية ذهبية وثلاث ميداليات فضية.

وفي بطولة العالم 2023 في باريس، تصدرت الصين جدول توزيع الميداليات بـ16 ميدالية ذهبية و 16 فضية و 13 برونزية.

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12ميدالية ملونة لإيران في بطولة العالم للألعاب البارالمبية

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