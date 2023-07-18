الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣
٠٥:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

لهذا السبب يستميت نتنياهو البقاء كرئيس للوزراء ويقمع التظاهرات ضده

الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

يرصد برنامج " العين الاسرائيلي" الاحتجاجات والتظاهرات ضد حكومة نتنياهو وعودة لغة التحذير من حرب اهلية في الكيان الاسرائيلي، فيما بقيت العمليات الفلسطينية البطولية في الضفة الغربية المحتلة، وما يجري عند الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة محور اهتمام اعلام العدو.

والبداية تكون مع التخاوفات من تآكل قوة ردع جيش الاحتلال والتي لاتزال حادة بفعل الانقسامات التي تضرب صفوفه، فبعد ضباط الاحتياط وتمنعهم عن الخدمة احتجاجاً على حكومة نتنياهو، تأتي قضية الطيارين الذين يتجهون لعدم الالتحاق بالخدمة وهو ما توقف عنده نتنياهو بكثير من القلق، مطلقاً تهديدات وتحذيرات لهؤلاء الطيارين.

يناقش البرنامج هذه المواضيع مع منسق شبكة قادرون معاً الدكتور وليد محمد علي، الذي قال ان نتنياهو في لحظاته الاخطر منذ ان وجد في العمل السياسي، وفي حالة بلع الموس، فاذا تراجع عن التعديلات المقترحة او ما يسمى بالاصلاحات فهو سيفقد وحدة الحكومة، واذا فقد وحدة حكومته فسوف تسقط هذه الحكومة وبالتالي هو يفقد مكانه كرئيس للوزراء.

واضاف، ان نتنياهو اذا فقد مكانه كرئيس للوزراء فمن المرجح ان يذهب الى السجن، ولهذا فهو مستعد ان يفعل اي شيء ألا يذهب الى السجن، وهو يغلب مصلحته الشخصية على مصلحة الكيان.


تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

انطلاق فعاليات 'يوم التشويش' في 'اسرائيل'

مشروع "المعقولية" والمخاوف من سوق الكيان الصهيوني نحو حرب اهلية 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إقامة مراسم استبدال راية قبة الإمام الحسين (ع) واخيه العباس

شاهد بالفيديو.. لهذا السبب يستميت نتنياهو البقاء كرئيس للوزراء ويقمع التظاهرات ضده

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 18-07-2023

أمير عبداللهيان يبحث مع لافروف القضايا ذات الاهتمام المشترك

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 18-07-2023

حزب الله يُنهي كافة التحضيرات لإحياء عاشوراء في منطقة جبل عامل الثانية