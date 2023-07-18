لهذا السبب يستميت نتنياهو البقاء كرئيس للوزراء ويقمع التظاهرات ضده

والبداية تكون مع التخاوفات من تآكل قوة ردع جيش الاحتلال والتي لاتزال حادة بفعل الانقسامات التي تضرب صفوفه، فبعد ضباط الاحتياط وتمنعهم عن الخدمة احتجاجاً على حكومة نتنياهو، تأتي قضية الطيارين الذين يتجهون لعدم الالتحاق بالخدمة وهو ما توقف عنده نتنياهو بكثير من القلق، مطلقاً تهديدات وتحذيرات لهؤلاء الطيارين.

يناقش البرنامج هذه المواضيع مع منسق شبكة قادرون معاً الدكتور وليد محمد علي، الذي قال ان نتنياهو في لحظاته الاخطر منذ ان وجد في العمل السياسي، وفي حالة بلع الموس، فاذا تراجع عن التعديلات المقترحة او ما يسمى بالاصلاحات فهو سيفقد وحدة الحكومة، واذا فقد وحدة حكومته فسوف تسقط هذه الحكومة وبالتالي هو يفقد مكانه كرئيس للوزراء.

واضاف، ان نتنياهو اذا فقد مكانه كرئيس للوزراء فمن المرجح ان يذهب الى السجن، ولهذا فهو مستعد ان يفعل اي شيء ألا يذهب الى السجن، وهو يغلب مصلحته الشخصية على مصلحة الكيان.



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