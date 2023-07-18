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إيران والهند تسعيان لتنفيذ مشروع ممر 'شمال – جنوب'

إيران والهند تسعيان لتنفيذ مشروع ممر 'شمال – جنوب'
الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

تعتزم إيران والهند جعل ممر "شمال – جنوب" عملياتيا من اجل تعزيز التجارة مع روسيا ومن المحتمل اجراء اختبار على شحن البضائع من ميناء تشابهار الواقع جنوب شرق إيران.

العالم - إيران

وأفاد موقع إينديا شيبينغ نيوز، نقلا عن المستشار في المنطقة التجارية الحرة في تشابهار الإيرانية "محمد ميري" أنه ومن أجل اختبار طرق المواصلات بين الهند وروسيا سيتم إرسال شحنة من البضائع في غضون 6 إلى 8 شهور القادمة، عبر ميناء تشابهار الإيراني، في حين كانت الشحنة السابقة قد أرسلت عبر ميناء بندر عباس في عام 2022.

وكان ممر "شمال- جنوب" قد تم رسم مخططه على يد مركز دراسات القوات الجوية في الهند في عام 2001 كممر تجاري دولي جديد لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الهند وآسيا الوسطى وأوروبا الشرقية.

وفي عام 2014 تم اختبار هذا الممر مرة أخرى لمعالجة المشاكل ومن ثم تم الاتفاق على مسودة اتفاقية للترانزيت والجمارك في عام 2015، ومن بعد ذلك جرى اختبار آخر لإرسال البضائع من روسيا نحو الهند في عام 2022.

ومن أجل تطوير النشاط التجاري عبر هذا الممر اقترحت إيران خلال السبوع الجاري إنشاء مناطق حرة بين ميناء تشابهار وأحد الموانئ الهندية، ومن المقرر عقد اجتماع على مستوى الوزراء في ميناء تشابهار في كانون الثاني يناير عام 2024 لدفع عملية بدء العمل في هذا الممر.

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إيران والهند تسعيان لتنفيذ مشروع ممر 'شمال – جنوب'