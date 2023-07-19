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النحل يعاند الجفاف لإنتاج العسل في محافظة بابل العراقية

الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

في بلد يشهد عواصف ترابية وتراجعا في تساقط الأمطار وارتفاعا في درجات الحرارة يدأب مربو النحل على الاهتمام بخلاياهم وايجاد حلول لما تواجهه من مشاكل آملين بتحسين وزيادة إنتاجهم من العسل.

العالم - خاص بالعالم

قرب حقول الشمام والبطيخ وعند أقدام أشجار النخيل الفارهة في قرية الرغيلة بمحافظة بابل في وسط العراق صفّت صناديق النحل الخشبية.

ولكن للإفلات من درجات الحرارة الصيفية التي تناهز الـ50 مئوية تم تغيير موقع جلّ الخلايا ونقلها إلى جبال منطقة كردستان حيث تنعم النحلات بطقس لطيف وخضرة وفيرة، تُعدّ مصدراً هاماً للرحيق وحبوب اللقاح.

تحت مظلة في فناء منزلها في بابل تحتفظ هذه السيدة بنحو أربعين خلية نحل من أصل مئتين وخمسين خلية باتت تمتلكها من خلال عملها في تربية النحل منذ 30 عاما ملتزمة بإرشادات قسم النحل في وزارة الزراعة في اتخاذ التدابير الوقائية الضرورية مثل وضع غطاء من قصب على خلايا النحل ووضعها في ظلّ الأشجار وقرب مصدر للمياه..

وفيما يُعدّ العراق من بين الدول الخمس الأكثر تأثراً ببعض آثار التغير المناخي وفق الأمم المتحدة لكن قسم النحل في وزارة الزراعة العراقية يبدي تفاؤلاً بوضع إنتاج النحل في البلاد، موضحا أن كمية إنتاج العسل بلغت العام الماضي 870 طنا باستثناء منطقة كردستان العراق مقابل 700طن في العام2021.

وأعدت الوزارة دراسة بشأن إيجابيات نقل بعض الخلايا من وسط العراق وجنوبه نحو المناطق الشمالية من البلاد، وكذلك نقل خلايا من الشمال إلى الوسط والجنوب 'بحسب الحاجة'.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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