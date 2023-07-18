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حزب الله يُنهي كافة التحضيرات لإحياء عاشوراء في منطقة جبل عامل الثانية

حزب الله يُنهي كافة التحضيرات لإحياء عاشوراء في منطقة جبل عامل الثانية
الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

أنهى حزب الله التحضيرات اللوجستية والإعلامية كافة في منطقة جبل عامل الثانية، وذلك لإحياء أيّام العزاء في ذكرى عاشورء، حيث سيتم على امتداد قرى وبلدات المنطقة إحياء ذكرى شهادة الإمام الحسين (عليه السلام) وآل بيته بمجالس وفعاليات متنوعة.

العالم- لبنان

بدوره، ذكر معاون المسؤول الإعلامي في منطقة جبل عامل الثانية عماد عواضة أنَّ "على صعيد الإحياء في المنطقة سيقام 199 مجلس عزاء للإخوة والأخوات بالإضافة إلى المسيرات الحسينية التي ستنطلق في كل قرية ومدينة، إلى جانب المضائف التي انتشرت على الطرقات وعلى مداخل الأندية الحسينية كما المجمعات، وعلى صعيد كشافة الإمام المهدي - مفوضية جبل عامل الثانية سيكون هناك 210 مجالس للفتية والفتيات بالإضافة إلى 160 مسيرة، كما سيكون هناك إنتاج عمل فني باسم "طريق الشمس".

ودعا عواضة الأهالي للمشاركة في المجالس العاشورائية قائلًا: "من هنا نتوجه إلى كلّ الحسينيين وكل الزينبيات، قوموا إلى العزاء ولبّوا النداء، إنّها ليالي عاشوراء وإنّ حضوركم اليوم هو تأكيد على الوقوف والصرخة بوجه الأعداء وبوجه كلّ الذين يتآمرون على النهج الحسيني المقاوم"، مشددًا على أنَّ "هذا النهج تجسدونه أنتم بروحيّتكم وبحضوركم وبصرختكم".

كما لبست الضاحية الجنوبية السواد إحياء لمراسم ذكرى عاشوراء:
كما لبست الضاحية الجنوبية السواد إحياء لمراسم ذكرى عاشوراء:

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