أوكرانيا تتهم روسيا باستهداف مواقع تخزين الحبوب بعد انتهاء العمل بالاتفاق

العالم - خاص بالعالم

وقالت الدفاع الروسية إن وحدات من مجموعة قوات الجهة الغربية واصلت عمليات هجومية ناجحة في منطقة مسؤوليتها على محور كوبيانسك. وخلال يوم تقدمت لأكثر من كيلومتر في العمق وما يصل إلى كيلومترين على طول الجبهة.

وأضافت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي عن سير المعارك أنه تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الدفاع الإقليمي الأوكراني مئة وثلاثة في مقاطعة خاركيف أيضا، وبلغ إجمالي خسائر القوات الأوكرانية على محور كوبيانسك سبعين جنديا.

وفي حين أعلن الجيش الروسي تقدمه في الجبهة الشرقية بعدما حشد قوات ضخمة؛ قال رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي إن الأوكرانيين يتقدمون بشكل مستمر وجيد في المعارك، مؤكدا أن لدى كييف قوة قتالية كبيرة لم تشارك إلى اليوم في المعارك.

وأشار إلى أنه من المبكر جدا القول إن الهجوم الأوكراني المضاد فشل حتى الآن، مكررا تصريحات كان أدلى بها قبل أسبوعين وقال فيها إن الحرب ستكون طويلة ودامية.

واتهم الكرملين الغرب بالتغاضي عما قال إنها 'هجمات إرهابية' ارتكبتها أوكرانيا داخل روسيا، وأشار إلى 'صمت' هذا الأسبوع بشأن هجوم ضخم على جسر القرم.

اوكرانيا بدورها اتهمت روسيا بتعمد استهداف منشآت تخزين الحبوب لديها على البحر الأسود وإتلاف أطنان منها اثر انسحاب موسكو من اتفاق تصدير الحبوب الذي كان يهدف لتجنيب العالم أزمة غذائية.

يأتي موقف كييف فيما اندلع حريق في موقع عسكري بشبه جزيرة القرم ما دفع بالسلطات المحلية الى الدعوة لاجلاء آلاف المدنيين.

وقال فولوديمير زيلينسكي - الرئيس الأوكراني:"الارهابيين الروس استهدفوا بشكل متعمد مواقع تصدير الحبوب؛ نريد تعزيز حماية الاشخاص والبنى التحتية المرفئية في البلاد لمواجهة هذه الضربات".

بدوره أكد مستشار الرئاسة الاوكرانية ميخايلو بودولياك أن بلاده غير مستعدة لتسوية مع روسيا لأن موسكو تسعى الى 'تدمير' الدولة الاوكرانية واستعادة 'السيطرة تماما' على الاتحاد السوفياتي السابق.

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