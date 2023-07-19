عدم الثقة والرغبة بالهجرة لدى الشبان.. مؤشرات تقلق كيان الاحتلال

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وأظهر تقرير جديد نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم” أن هناك أزمة ثقة حادة للغاية للشبان في إسرائيل، حيث يشعر 42 بالمئة منهم بأنهم “جيل عديم الحظ”، وأن مستقبلهم أسوأ من مستقبل أهاليهم، بينما يعتقد 52 بالمئة بوجود تمييز في إسرائيل.

وأشار التقرير إلى أن 54 بالمئة من عينة الاستطلاع مستعدون للهجرة في حال كان الأمر في وسعهم، بينما يشعر 62 بالمئة بأنهم وحدهم في مواجهة مستقبلهم.

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ورأت الصحيفة الإسرائيلية أن المعطيات التي كشفها التقرير ينبغي أن تقلق كل إسرائيلي، خاصة في هذه الفترة من الاحتجاج والشرخ في الجمهور”، مشيرة إلى أن “التقرير خص مزايا الشبان في موقفهم من مواقع الحسم المركزية في الحياة.

إضافة إلى الفرضيات والأفكار لديهم بالنسبة لمسائل مختلفة، مستوى ثقتهم بالمؤسسة الرسمية، ومدى مشاركتهم في مسائل اجتماعية”، وأن “النتيجة الأكثر إقلاقا تفيد بوهن عظيم في مستوى انتماء الشبان لكيانهم



واستنتاج آخر من التقرير، “يفيد بعدم ثقة في قدرة الكيان الاسرائيلي والمؤسسات بإصلاح الوضع، معظم الشبان (62 في المئة) يشعرون بأن إسرائيل لا توفر لهم شبكة أمان، وأنهم وحدهم في مواجهة مستقبلهم

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