الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣
١١:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

مهن انتعشت في لبنان بفعل الأزمة الاقتصادية بعدما كانت مهددة بالاندثار

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ - ١١:٠٨ بتوقيت غرينتش

بفعل الانهيار الاقتصادي المتمادي في لبنان انتعشت مهن وحرف كانت مهددة بالاندثار  ومع ارتفاع الطلب على خدماتهم راجت ونشطت محال السكافة والخيّاطة والتنجيد.

العالم - خاص بالعالم

فعلى وقع الأزمة بات غالبية السكان يعيشون تحت خط الفقر مع فقدان قدرتهم الشرائية ما جعلهم عاجزين حتى عن توفير احتياجاتهم الرئيسية.

وبات شراء حذاء جديد أو ثياب جديدة من الكماليات في بلد تلامس فيه نسبة البطالة عتبة الثلاثين في المئة ولا يتجاوز الحد الأدنى للأجور المئة دولار. وهنا في مدينة صيدا الساحلية جنوب لبنان زاد اقبال الناس على الإسكافي والخياط والمنجد

ويشهد لبنان منذ العام 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، وقد خسرت الليرة اللبنانية أكثر من 98 في المئة من قيمتها على وقع قيود مصرفية مشدّدة وأزمة سيولة حادة.

وعلى وقع انهيار العملة المتسارع ودولرة اقتصاد نقدي قدّره البنك الدولي العام الماضي بنحو نصف إجمالي الناتج المحلي مع معدل تضخم من الأعلى في العالم تآكلت المداخيل بالليرة بسرعة، ما انعكس سلباً على قدرات المواطنين الشرائية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

سفير إيران يلتقى نظيره القطري في لبنان

الشيخ قاسم: مشكلة المقاومة في لبنان مع العدو الاسرائيلي

لبنان تدين قرار الإتحاد الأوروبي بشأن اللاجئين السوريين

خارجية قطر عقب الاجتماع الخماسي بالدوحة: حل أزمة لبنان داخلي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الخارجية الايرانية تستنكر منع واشنطن استضافتها مؤتمر الملاحة البحرية الدولي

قتيل وجرحى في هجوم بالسلاح الأبيض في سيئول

الخارجية المصرية تصدر بيانا بعد تمزيق القرآن في السويد

بالفيديو.. مهن انتعشت في لبنان بفعل الأزمة الاقتصادية بعدما كانت مهددة بالاندثار

السويد تنقل موظفي سفارتها ونشاطها القنصلي بالعراق إلى ستوكهولم مؤقتا

تدابير أمنية للجيش اللبناني حول السفارة السويدية في بيروت