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وزيرا العدل الإيراني والسوري يطالبان بتعويض خسائر من الإرهابيين وداعميهم

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ - ٠١:٢٤ بتوقيت غرينتش

اختتم الضيف الايراني وزير العدل أمين رحيمي زيارته الى دمشق بتوقيع مذكرة تفاهم مشترك تضمنت تشكيل لجنة قانونية مشتركة بهدف الدفاع عن حقوق الشعبين المشتركة أمام المحافل الدولية، ومواجهة نظام الهيمنة الأمريكي والصهيوني.

العالم - خاص بالعالم

الاتفاق على تشكيل لجنة قانونية مشتركة هدفها الدفاع عن قضايا البلدين المشتركة أمام المحافل الدولية، عنوان اساسي لمذكرة تفاهم مشترك تم توقيعها بين وزيري العدل السوري الايراني، بهدف مواجهة نظام الهيمنة الأمريكي والصهيوني.

مذكرة التفاهم نصت كذلك على تبادل المعلومات والخبرات القانونية و ضرورة مواجهه الخرق الدائم للمواثيق الدولية و الاتفاقيات في ظل وجود احتلال ونهب للثروات، سيما ان الإجراءات الأحادية القسرية المفروضة على سورية وإيران، تشكل مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان.

اجتماعات عده عقدها الضيف الايراني في دمشق على مدار يومين مع وزيري العدل والخارجية و مع رئيس و اعضاء مجلس الشعب السوري، تم التاكيد خلالها على تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة، وضرورة بدء مرحلة قانونية، لمطالبه قوى الاستكبار والمحافل الدولية، بتعويض الخسائر التي خلفوها، نتيجة ارهابهم في سورية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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