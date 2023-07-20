وزيرا العدل الإيراني والسوري يطالبان بتعويض خسائر من الإرهابيين وداعميهم

العالم - خاص بالعالم

الاتفاق على تشكيل لجنة قانونية مشتركة هدفها الدفاع عن قضايا البلدين المشتركة أمام المحافل الدولية، عنوان اساسي لمذكرة تفاهم مشترك تم توقيعها بين وزيري العدل السوري الايراني، بهدف مواجهة نظام الهيمنة الأمريكي والصهيوني.

مذكرة التفاهم نصت كذلك على تبادل المعلومات والخبرات القانونية و ضرورة مواجهه الخرق الدائم للمواثيق الدولية و الاتفاقيات في ظل وجود احتلال ونهب للثروات، سيما ان الإجراءات الأحادية القسرية المفروضة على سورية وإيران، تشكل مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان.

اجتماعات عده عقدها الضيف الايراني في دمشق على مدار يومين مع وزيري العدل والخارجية و مع رئيس و اعضاء مجلس الشعب السوري، تم التاكيد خلالها على تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة، وضرورة بدء مرحلة قانونية، لمطالبه قوى الاستكبار والمحافل الدولية، بتعويض الخسائر التي خلفوها، نتيجة ارهابهم في سورية.

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