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تشييع الشهيد الفلسطيني بدر المصري في نابلس

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ - ٠١:٤٨ بتوقيت غرينتش

شيّع الآلاف من الفلسطينيين في مدينة نابلس جثمان الشهيد بدر سامي المصري والذي استشهد اثر مواجهات بين قوات الاحتلال والمقاومين الفلسطينيين اثر اقتحام منطقة قبر يوسف شرقي المدينة.

العالم - خاص بالعالم

مع ساعات الظهيرة مدينة نابلس شييعت شهيدا جديدا سقط خلال اشتباكات مسلحة في شرق المدينة، الالاف من سكان المدينة الواقعةشمال الضفة الغربية شيعوا جثمان الشهيد بدر سامي المصري والذي اصيب برصاصة احتلالية بالقرب من قبر يوسف والذي شهدمواجهات بين جيش الاحتلال ومقاومين فلسطينيين ادت ايضا الى اصابة العشرات

الحكاية بدات مع منتصف الليل حين قان العشرات من المستوطنين باقنحان قبر يوسف بحماية من جيش الكيان الاسرائيلي.

المستوطنون الذين كان بينهم اعضاء كنيست من اليمين المتطرف وعدد ممن يسمى فتية التلال الذين اصبحوا يتفاخرون بانهم يقومون باستفزاز الفلسطينيين في الضفة برعاية السياسييين الاسرائيليين.

الاحتلال يعمل بكل قوته لتغيير الواقع في الضفة الغربية لصالحه وصالح مستوطنيه.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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