تشييع الشهيد الفلسطيني بدر المصري في نابلس

العالم - خاص بالعالم

مع ساعات الظهيرة مدينة نابلس شييعت شهيدا جديدا سقط خلال اشتباكات مسلحة في شرق المدينة، الالاف من سكان المدينة الواقعةشمال الضفة الغربية شيعوا جثمان الشهيد بدر سامي المصري والذي اصيب برصاصة احتلالية بالقرب من قبر يوسف والذي شهدمواجهات بين جيش الاحتلال ومقاومين فلسطينيين ادت ايضا الى اصابة العشرات

الحكاية بدات مع منتصف الليل حين قان العشرات من المستوطنين باقنحان قبر يوسف بحماية من جيش الكيان الاسرائيلي.

المستوطنون الذين كان بينهم اعضاء كنيست من اليمين المتطرف وعدد ممن يسمى فتية التلال الذين اصبحوا يتفاخرون بانهم يقومون باستفزاز الفلسطينيين في الضفة برعاية السياسييين الاسرائيليين.

الاحتلال يعمل بكل قوته لتغيير الواقع في الضفة الغربية لصالحه وصالح مستوطنيه.

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