الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣
٠٦:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

مع اسقاط ثلاث مقاتلات للجيش..

الدعم السريع تعلن انضمام مجموعة من الجيش السوداني لصفوفها

الدعم السريع تعلن انضمام مجموعة من الجيش السوداني لصفوفها
الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت قوات الدعم السريع اليوم الثلاثاء، عن انضمام مجموعة من الجيش السوداني بولاية شمال دارفور إلى صفوفها.

العالم - السودان

جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسم قوات الدعم السريع على فيسبوك اليوم الثلاثاء.

وقال البيان "ترحب قوات الدعم السريع، بانضمام مجموعة جديدة من شرفاء القوات المسلحة، بقيادة الملازم أول خالد عبد الرحمن من الفرقة السادسة مشاة الفاشر بولاية شمال دارفور".

وأضاف "إن توالي انحياز شرفاء القوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى لخيارات الشعب وقوات الدعم السريع، يضاعف من عزيمتنا للقضاء على هذه العصابة المتسلطة على رقاب الشعب السوداني لثلاثين عاما من الاستبداد وغياب العدالة وقهر السودانيين الأحرار".

فيما أكدت قوات الدعم السريع، أن قواتها نفذت عملية نوعية داخل قاعدة وادي سيدنا العسكرية في أم درمان، أسفرت عن تدمير 3 طائرات، منها طائرتان من طراز (ميغ) وطائرة من طراز (انتونوف)، وحريق مخازن ضخمة.

وأوضحت القوات، في بيان صدر عنها ،قائلا:إن"العملية أدت إلى هروب مجموعة من الطيارين بعد لحظات من اشتعال الحرائق بالقاعدة"، مؤكدة أن "القوات الخاصة ستواصل تنفيذ المزيد من العمليات النوعية وفي مواقع مختلفة لضرب معاقل الانقلابيين والفلول الذين يسعون إلى استعادة دولة التمكين والمحسوبية والظلم".

يذكر أن قاعدة وادي سيدنا الواقعة جنوب أم درمان من المواقع الحصينة للجيش السوداني، حيث يدير منها العمليات العسكرية وقاعدة للطائرات الحربية المشاركة في القتال مع قوات الدعم السريع.

ويشهد السودان صراعا على السلطة بين الجيش وقوات الدعم منذ الخامس عشر من شهر أبريل الماضي،حيث فشلت جهود السلام التي جرت في جدة السعودية للتوصل إلى أي اتفاق مهم، وتم تجاهل وقف إطلاق النار المتكرر إلى حد كبير.

روابط ذات صلة

الجيش السوداني يقصف أهدافا تابعة للدعم السريع في الخرطوم

'حميدتي' يشكّل لجنة تشاورية مع قوى سياسية وحركات مسلحة بالسودان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أميرعبداللهيان يقدم تقريرا للبرلمان حول مستجدات العلاقات الخارجية

مع اسقاط ثلاث مقاتلات للجيش.. الدعم السريع تعلن انضمام مجموعة من الجيش السوداني لصفوفها

روسيا تسحب الضمانات الأمنية لاتفاق الحبوب الأوكرانية

الأمم المتحدة تحذر بريطانيا من 'عواقب وخيمة' بسبب مشروع قانون للهجرة

تحذير أممي لكل العالم من ظاهرة 'إل نينيو' لا تطاق!

برنامج بانوراما.. قوة الردع الايرانية تبعد الخيارات العسكرية وهجمات روسية رداً على استهداف جسر القرم