الدعم السريع تعلن انضمام مجموعة من الجيش السوداني لصفوفها

العالم - السودان

جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسم قوات الدعم السريع على فيسبوك اليوم الثلاثاء.

وقال البيان "ترحب قوات الدعم السريع، بانضمام مجموعة جديدة من شرفاء القوات المسلحة، بقيادة الملازم أول خالد عبد الرحمن من الفرقة السادسة مشاة الفاشر بولاية شمال دارفور".

وأضاف "إن توالي انحياز شرفاء القوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى لخيارات الشعب وقوات الدعم السريع، يضاعف من عزيمتنا للقضاء على هذه العصابة المتسلطة على رقاب الشعب السوداني لثلاثين عاما من الاستبداد وغياب العدالة وقهر السودانيين الأحرار".

فيما أكدت قوات الدعم السريع، أن قواتها نفذت عملية نوعية داخل قاعدة وادي سيدنا العسكرية في أم درمان، أسفرت عن تدمير 3 طائرات، منها طائرتان من طراز (ميغ) وطائرة من طراز (انتونوف)، وحريق مخازن ضخمة.

وأوضحت القوات، في بيان صدر عنها ،قائلا:إن"العملية أدت إلى هروب مجموعة من الطيارين بعد لحظات من اشتعال الحرائق بالقاعدة"، مؤكدة أن "القوات الخاصة ستواصل تنفيذ المزيد من العمليات النوعية وفي مواقع مختلفة لضرب معاقل الانقلابيين والفلول الذين يسعون إلى استعادة دولة التمكين والمحسوبية والظلم".

يذكر أن قاعدة وادي سيدنا الواقعة جنوب أم درمان من المواقع الحصينة للجيش السوداني، حيث يدير منها العمليات العسكرية وقاعدة للطائرات الحربية المشاركة في القتال مع قوات الدعم السريع.

ويشهد السودان صراعا على السلطة بين الجيش وقوات الدعم منذ الخامس عشر من شهر أبريل الماضي،حيث فشلت جهود السلام التي جرت في جدة السعودية للتوصل إلى أي اتفاق مهم، وتم تجاهل وقف إطلاق النار المتكرر إلى حد كبير.