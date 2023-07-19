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وزير العدل الإيراني يصل إلى دمشق

وزير العدل الإيراني يصل إلى دمشق
الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٦ بتوقيت غرينتش

 وصل وزير العدل الايراني أمين حسين رحيمي الى دمشق مساء الثلاثاء تلبية لدعوة من نظيره السوري أحمد عوض السيد بهدف تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين ، لا سيما في مجال القضاء.

العالم - ايران

وقال رحيمي ، في تصريح له فور وصوله إلى دمشق ، إن العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسوريا يجب تطويرها بشكل استراتيجي وعلى جميع المستويات.

وأضاف ، أن شعبي البلدين كان لهما زمام المبادرة دائمًا في مقارعة الاستكبار ، وفي الحرب السورية كانت إيران مع سوريا حكومة وشعبا ومتضامنة معها.

من جانبه رحب وزير العدل السوري ، بنظيره الإيراني ، وصرح إن العلاقات بين البلدين تتقدم ويجب أن يكون هناك تطور في المجال القضائي أيضًا.

ويتضمن برنامج زيارة وزير العدل الايراني الى سوريا اللقاء مع رئيس مجلس الشعب ، وزيري العدل والخارجية ، وتوقيع مذكرة قانونية وقضائية ، ولقاء الإيرانيين المقيمين.

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