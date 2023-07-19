شاهد.. كيف تعصف احتجاجات الكيان وأكلت مؤسسته العسكرية

وقال حجازي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان حركة الاحتجاجات ضربت الكثير من المنشآت الحيوية في الكيان وعطلتها ومن بينها القطارات، في اشارة واضحة من المحتجين بانهم قادرون على شل الحياة تماماً داخل الكيان. ووصفها برسالة تعبير قبل ايام من انجاز المرحلة الاولى من التعديلات القضائية المرتبطة بكف يد المحكمة العليا عن مراقبة ومحاسبة الحكومة.

واوضح، ان المعارضة الاسرائيلية تقول اذا اصر نتنياهو على الذهاب في هذا الاتجاه، فان الشلل والعصان المدني سيترجم بشكل فعلي، لافتاً الى ان ما حصل مؤخراً نموذجاً عن ما يمكن ان يحصل بشكل اكبر عنفاً واكثر اتساعاً في الايام المقبلة، وهي رسالة قوية وجهتها قوى الاحتجاج واحزاب المعارضة التي تضع تحديات اساسية امام حكومة نتنياهو في استكمال مرحلة التعديلات.

ونبه الى ان هناك خطراً مع هذه المسألة يتربص بجيش الاحتلال وهي اتساع ظاهرة رفض الخدمة لدى قوات الاحتلال في سلاح الجو والاستخبارات ووحدات النخبة باعداد لم يتوقعها احد تصل الى عشرات الالاف وهو ما سيشكل عائقاً اساسياً امام الجيش للقيام بأي عملي عسكري.

ولفت الى تحذير الخبراء العسكريين الذين قالوا بانه ليس بامكان سلاح الجو التخلي عن هؤلاء، ودورهم حيوي وجوهر في سلاح الجو، وان هناك من يتحدث عن تفكك المؤسسة العسكرية.