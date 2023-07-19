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زلزال بقوة 6.5 يضرب أميركا الوسطى

زلزال بقوة 6.5 يضرب أميركا الوسطى
الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة منطقة ساحل أمريكا الوسطى، حيث شعر السكان في أجزاء من السلفادور وهندوراس ونيكاراغوا بالهزات، وفقا لعلماء الزلازل.

العالم- الأميركيتان

وحدث الزلزال في الساعة 6:22 مساءً بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء، وكان مركزه على بُعد نحو 76 كيلومترًا جنوب شرق مدينة سان ميغيل في السلفادور أو 94 كيلومترًا غرب مدينة تشينانديغا في نيكاراغوا.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) أن قوة الزلزال تقدر مبدئيا بـ 6.5 درجة، وهو أقل من التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى 6.6 درجة. ووقع الزلزال على عمق نحو 69 كيلومترًا تحت سطح البحر.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات، ولكن شعر السكان في أجزاء من السلفادور وهندوراس ونيكاراغوا بهزات الزلزال.

وأكد مركز الإنذار من تسونامي في الولايات المتحدة أنه:

بناءً على معلومات الزلزال وسجلات التسونامي التاريخية، لا يُتوقع أن يتسبب الزلزال في حدوث تسونامي.

تقع أمريكا الوسطى على حلقة النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة تحتوي على سلسلة من خطوط الصدوع المحيطة بحوض المحيط الهادئ، وتتعرض المنطقة بشكل متكرر للزلازل الكبيرة.

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