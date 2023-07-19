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ما وراء فشل نتنياهو احتواء الازمة الداخلية داخل كيانه؟

الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

اكد منسق المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليوناً عمر عساف، ان كل محاولات نتنياهو بتصدير الازمة الداخلية بافتعال مشكلة او الهجوم على جنين او التهديد بضرب غزة وغيرها، لم تعط النتائج المرجوة التي كانت يريدها.

وقال عساف في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان فشل نتنياهو نتيجة لسببين، الاول، هو ان ما قام به في جنين لم ينجح، فالمقاومة في جنين عملياً هي التي فازت وانتصرت وهذا ما اعترف به محللون عسكريون الذين قالوا ان محاولة نتنياهو لترميم الردع الاسرائيلي ادت الى تعميق تآكل قوة الردع، هذا من جهة، والسبب الآخر، فان الازمة في داخل اعمق من ان ينجح نتنياهو تصديرها بهذه البساطة، لان الشارع العام يبتكر كل يوم وسائل في مواجهة حكومة نتنياهو، وكل يوم وفق استطلاعات الرأي العام الصهيوني ايضاً، يقل الالتفاف حول نتنياهو وحكومته.

واشار الى ان هناك داخل حزب الليكود بدأ بعض النواب يتذمرون، كما ان 20 بالمئة من انصار الليكود يعارضون سياسات نتنياهو فيما يتعلق بالتعديلات التي يسمونها اصلاحات قضائية، بالاضافة ان شلل المنشآت الحيوية وتعطيل ايضاً القطارات وحركة الطيران المدني، خلق حالة تقترب من العصيان المدني خصوصاً بعد توعد الاطباء بالاضراب وتوعد الاسرائيليون بسحب الودائع من البنوك في الساعة العاشرة اليوم، ما تشكل هزة على صعيد الكيان بأكمله وتصاعد اكثر في الاحتجاجات.

هذا وتتصاعد رقعة الاحتجاجات داخل كيان الاحتلال الاسرائيلي ضد حكومة نتنياهو، حيث انضمت نقابة الاطباء بإضراب جزئي واعلان حالة الطوارىء. وتم اقتحام محطات القطار العام والسريع في يوم التشويش كما تمت تسميته من قبل المحتجين.

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