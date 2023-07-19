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مفاجأة اردوغانية ثانية خلال أيام

الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

بدد الرئيس التركي الأمال والتوقعات المتفائلة بشأن جدية أنقرة بشأن تطبيع العلاقات مع دمشق.

العالم - باختصار

وفجر رجب طيب اردوغان مفاجأة جديدة بإعلانه بصراحة "اننا لن نسحب قواتنا من سوريا".

وقال ايضاً "لن نقبل شرط الرئيس بشار الاسد وسنبني مساكن بسوريا لإسكان اللاجئين السوريين".

هذه المفاجأة جاءت بعد أيام قليلة من الاجتماع الوزاري بموسكو بين روسيا وايران وتركيا وسوريا حيث نوه بيان الاجتماع بإيجاد خارطة طريق لاستئناف العلاقات السورية التركية المقطوعة منذ 2011.

هذا وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أكد مراراً ان خروج القوات التركية من سوريا شرط رئيسي للتطبيع.

الرئيس التركي قلب الطاولة عملياً علی بيان الاجتماع الوزاري الرباعي بموسكو قبل ان يجف حبره.

المفاجأة الاردوغانية الأولی كانت قبل أيام بقمة الناتو بليتوانيا بتنازله عن شروط انضمام السويد للحلف، حيث تراجع فجأة عن شرط انضمام تركيا للإتحاد الاوروبي مقابل انضمام السويد للناتو.

وتراجع ايضاً عن شرط تسليم السويد لمعارضين أكراد من حزب العمال الكردي المحظور بتركيا.

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..

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