أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الأربعاء 19يوليو 2023

العالم - الصحافة الإيرانية

- جام جم ..

تل أبيب وأوان السقوط.. تظاهرات وإحتجاجات عارمة تعصف بفلسطين المحتلة ..

- جمهوري اسلامي ..

تفاقم الأزمة الداخلية بالكيان الصهيوني , ورئيس الأركان يهدد العسكريين المتمردين على الأوامر

- ابرار..

الوزير أمير عبد اللهيان يؤكد على أهمية وحدة الأراضي الأوكرانية

- جوان ..

أمريكا تنشر تعزيزات عسكرية جديدة في قواعدها غير القانونية في الأراضي السورية

- سياسة روز ..

منظمة العفو الدولية تحذر من تصعيد السلطات البحرينية أعمال التعذيب ضد المعتقلين السياسيين

- عصر ايرانيان ..

أوساط إعلامية أمريكية تزيح الستار عن إنتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان بمعتقلات للاجئين بأمريكا

- كيهان ..

تمرد سياسي واسع بباكستان .. إعتقالات جماعية بحزب تحريك إنصاف الذي يتزعمه عمران خان

- قدس ..

إتساع دائرة التظاهرات المناهضة لنتنياهو تزامنا مع تلقيه دعوة لزيارة واشنطن

- مردم سالاري ..

وصول غواصة نووية أمريكية للمياه الإقليمية لكوريا الجنوبية في تصعيد غير مسبوق للأجواء

- اطلاعات ..

مقتدى الصدر يشجب إقتحام مكاتب لحزب الدعوة ببغداد ومدن أخرى في العراق ..

- ايران ..

القائد العام للجيش.. سنعزز قدراتنا وجهوزيتنا بما يتناسب مع حجم التهديدات التي تواجهها ايران

- خراسان ..

تظاهرات حاشدة لقوى المعارضة مقابل مباني الوزارات والمراكز الأمنية في تل أبيب

- أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأربعاء

هههه

1- قدس ..

صحيفة قدس كتبت في مقالها ( إعلان حرب مقابل وزارة الحرب)..

تعصف التظاهرات والاحتجاجات الغاضبة بتل ابيب والمدن الاخرى بفلسطين المحتلة للاسبوع الثامن والعشرين على التوالي , هذه التظاهرات باتت تعكس واقع اقتراب الخلافات والصراعات الداخلية بالكيان من مرحلة اللاعودة وكسر العظم كما يقال. ( إن المؤشر الأكثر خطورة لتفاقم الصراع الداخلي بالكيان تمثل مؤخرا في محاصرة المتظاهرين وزارة الحرب بتل أبيب ) في الوقت الذي يشهد فيه هذا الكيان تسارعا كبيرا في حالات التمرد وعصيان الاوامر في الجيش الصهيوني . ان الاحتجاجات على مشروع حكومة نتنياهو الداعي لاجراء تغييرات في السلطة القضائية بدأت تاخذ ابعادا بالغة الخطورة تُنذر بتحقق مخاوفِ رئيسِ الكيان من زوالِ "اسرائيل".

2- جام جم ..

كتبت صحيفة جام جم عن زيارة وزير الخارجية العماني لطهران ..

اهدافُ زيارة وزير الخارجية العماني "بدر بن حمد البوسعيدي" لايران تركزت على ثلاثة محاور رئيسية . ( أبرز أهداف زيارة الوزير العماني لطهران تقريب وجهات النظر بين ايران وأمريكا بشأن إستئناف مفاوضات أربعة زائد واحد النووية )

والهدف الرئيسي الاخر للزيارة ايجاد ارضية مناسبة لاستئناف العلاقات بين ايران ومصر، هذا الى جانب هدف تعزيز جسور العلاقات بين ايران وبلدانِ مجلس التعاون خاصة بعد الاستياء الايراني العميق من البيان الختامي للمؤتمر الوزاري المشترك بين هذه البلدان وروسيا في موسكو والذي تطرَّقَ لموضوع الجزر الايرانية الثلاث بالخليج الفارسي.

3- اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات كتبت في مقالها ( مرحلة جديدة في الحرب بأوكرانيا )..

الهجوم الاوكراني الاخير على جسر القرم الاستراتيجي الذي يربط شبهَ جزيرة القرم بروسيا اَلحَقَ دمارا به ، كما دمر منظوماتٍ للدفاع الجوي الصاروخي الروسية , الامرُ الذي دفع بموسكو التي تعتبر القرمَ خطا احمر بالتلويح بردٍّ حازم ،ووَصَف الهجومَ بالارهابي.

(هذا التصعيد في الحرب الأوكرانية الذي يتزامن مع إرسال أمريكا قنابل عنقودية لأوكرانيا , يقلل من فرص الوساطات لوقف الحرب)

وليس من المستبعد ابدا ان تشهد الساحة الاوكرانية اجواءَ تصعيدٍ وتصعيدٍ متقابلٍ خطير وربما في مستويات اوسع مما حدث حتى اليوم الامر الذي لن يترك اي مجال لتوقعاتٍ بشان فرص الحل الدبلوماسي لوقف هذه الحرب واهوالها.

4- جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها ( أردوغان والعودة لطموحاته الخطرة بجنوب القفقاس)..

بعد ان ضمن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان فوزه بالانتخابات الرئاسية, عاد الى احلامه وطموحاته النابعة من اوهام احياء الدولة العثمانية وايجاد امبراطورية تورانية وغير ذلك, وهذا ما كشفت عنه تصريحاته خلال زيارته الاخيرة لجمهورية اذربيجان واشارته لضرورة ايجاد معبر جغرافي بينها وتركيا.

( تصريحات أردوغان النارية بباكو شجعت رئيس جمهورية أذربيجان على تصعيد تهديداته لأرمينيا بضرورة إيجاد مثل هذا المعبر)

وهي تهديدات تحمل في طياتها تنفيذ مخطط لاقتطاع اراض بجنوب ارمينيا بمحاذاة الحدود مع ايران لايجاد ارتباط جغرافي مع تركيا باطار احلام وطموحات اردوغان آنفة الذكر, ورغم من ان مثل هذا المخطط يحمل تهديدات مباشرة للامن القومي الايراني ولارمينيا وللجغرافيا السياسية برمتها بجنوب القفقاس.

5- سياست روز ..

في تقريرها ( سكين البرلمان البريطاني على عنق اللاجئين ) كتبت صحيفة سياست روز ..

صادق البرلمان البريطاني على لائحة تقدمت بها حكومة ريشي سوناك لتشديد اجراءات الهجرة واللجوء في بريطانيا بشكل ينتهك كل القوانين الدولية والاعراف الانسانية .

( قانون الهجرة الجديد ببريطانيا يلغي اي قرارات سابقة منحت اللجوء لمهاجرين دخلوا بريطانيا بشكل غير قانوني )

هذا القانون الجديد يخير كل من حصل على لجوء بهذا الاطار وكل طالبي اللجوء من المهاجرين الذين دخلوا بريطانيا بشكل غير قانوني , يخيرهم بين اعادتهم بالقوة الى بلدانهم او نقلهم بالقوة ايضا لبلد افريقي ما خاصة رواندا.

6- ابرار ..

سلطت صحيفة ابرار الضوء على تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية يتحدث عن ( تفاقم الخلافات بين السعودية والإمارات باليمن ) وجاء في ابرار ..

يبدو ان التحالف السعودي الامارتي باليمن يسير بخطى متسارعة نحو نهايته وحسب تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية يرى ان ..

( الخلافات السعودية الإماراتية في جنوب اليمن مرشحة لدخول مرحلة أكثر سخونة لتتحول الى حرب بين وكلاء للبلدين هناك)

ان السعودية تميل للخروج من رمال اليمن المتحركة ولتهدئة علاقاتها الاقليمية ولعل استئنافها للعلاقات مع ايران مؤشر واضح على ذلك , وفي الوقت الذي ما زال للامارات فيه طموحات كبيرة بجنوب اليمن عبر رهانات على جماعات مسلحة ترتبط بها بتلك المنطقة .