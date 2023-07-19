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الرئيس التركي يصل إلى الإمارات

الرئيس التركي يصل إلى الإمارات
الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٠ بتوقيت غرينتش

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى الإمارات وهي محطته الأخيرة ضمن جولته على دول الخليج الفارسي قادما من قطر.

العالم - تركيا

وحطت طائرة أردوغان في مطار أبو ظبي الدولي، حيث كان في استقباله نائب رئيس الدولة الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والسفير التركي لدى الإمارات توغاي تونتشر.

ومن المنتظر أن يشارك رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع الرئيس التركي في مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، تعقبها مشاركة أردوغان في مأدبة عشاء رسمي يقيمها آل نهيان على شرف الرئيس التركي.

والاثنين وصل الرئيس التركي مدينة جدة السعودية في مستهل جولة على دول الخليج الفارسي تشمل إلى جانب السعودية كلا من قطر والإمارات.

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