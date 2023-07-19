الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣
٠٩:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

القاهرة تكشف عن تطورات العلاقات المصرية الإيرانية

القاهرة تكشف عن تطورات العلاقات المصرية الإيرانية
الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٩:٣١ بتوقيت غرينتش

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، تطورات العلاقات المصرية الإيرانية.

العالم - ايران

وقال أبو زيد، في تصريح له، إن "التفاعل والتواصل مع إيران موجود ولم ينقطع في أي مرحلة من المراحل، وهناك تطور في العديد من القضايا".

وأضاف أن "إيران دولة إقليمية كبيرة لها مصالح في الإقليم، ومصر حريصة على أن يكون هذا التفاعل إيجابيا ويحترم سيادة الدول وإرادة الشعوب، ويعزز من الاستقرار، وإذا كان هذا هو التوجه فيما يتعلق بالإقليم فأتصور هذه العلاقة تتطور بشكل واضح ومعلن".

وأشار المتحدث باسم الخارجية المصرية إلى أن "مصر لديها بعثة رعاية مصالح في طهران ونفس الحال بالنسبة لإيران"، متوقعًا التعامل مع هذه الأمور بوضوح وشفافية وهدوء.

روابط ذات صلة

وزير السياحة المصري يعلن تفاصيل أول رحلة من إيران إلى مصر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حادث سير مروع في الجزائر يؤدي بحياة 34 شخصا

القاهرة تكشف عن تطورات العلاقات المصرية الإيرانية

الرئيس التركي يصل إلى الإمارات

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش 19-07-2023

فلسطين تحذر من مخاطر انتهاكات الاحتلال للأقصى

لبنان تدين قرار الإتحاد الأوروبي بشأن اللاجئين السوريين