الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣
١٠:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

السلطة الفلسطينية تفرج عن قيادات طلابية

السلطة الفلسطينية تفرج عن قيادات طلابية
الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ - ١٠:١٨ بتوقيت غرينتش

أفرجت الأجهزة الأمنية الفلسطينية عن رئيس مجلس اتحاد الطلبة في جامعة بيرزيت عبد المجيد حسن، وعضو مؤتمر مجلس الطلبة يحيى فرح بعد 30 يوما من الاعتقال.

فلسطين - العالم

في الوقت نفسه، قالت الكتلة الإسلامية (الذراع الطلابية لحركة حماس في جامعة النجاح بنابلس) إن الأجهزة الأمنية تواصل اعتقال 4 من طلبة الجامعة على خلفية نشاطهم السياسي، وطالبت الكتلة بالإفراج عنهم وإيقاف الملاحقات.

وكانت مظاهرات شعبية خرجت في مخيم جنين وقطاع غزة الاثنين الماضي تنديدا بالاعتقالات التي تشنها السلطة في الضفة الغربية، مطالبين بالإفراج الفوري عن المعتقلين.

وتقول مجموعة "محامون من أجل العدالة" إنها تابعت منذ بداية العام ما يزيد على 300 ملف اعتقال سياسي، منها ما يقارب 80 ملفا منذ مطلع مايو/أيار الماضي.

روابط ذات صلة

فلسطين تحذر من مخاطر انتهاكات الاحتلال للأقصى

شاهد.. مسيرات غاضبة في غزة والضفة وبيروت رفضا للاعتقالات السياسية

للمرة الاولى...التطبيقات والمواقع الإلكترونية سيتم تعطيلها في فلسطين المحتلة

تسونامي في الكيان الصهيوني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الجزائر والصين توقعان 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم

السلطة الفلسطينية تفرج عن قيادات طلابية

شاهد بالفيديو.. ثاني هجوم اوكراني علی شبه جزيرة القرم خلال يومين

حادث سير مروع في الجزائر يؤدي بحياة 34 شخصا

القاهرة تكشف عن تطورات العلاقات المصرية الإيرانية

الرئيس التركي يصل إلى الإمارات