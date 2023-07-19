السلطة الفلسطينية تفرج عن قيادات طلابية

فلسطين - العالم

في الوقت نفسه، قالت الكتلة الإسلامية (الذراع الطلابية لحركة حماس في جامعة النجاح بنابلس) إن الأجهزة الأمنية تواصل اعتقال 4 من طلبة الجامعة على خلفية نشاطهم السياسي، وطالبت الكتلة بالإفراج عنهم وإيقاف الملاحقات.

وكانت مظاهرات شعبية خرجت في مخيم جنين وقطاع غزة الاثنين الماضي تنديدا بالاعتقالات التي تشنها السلطة في الضفة الغربية، مطالبين بالإفراج الفوري عن المعتقلين.

وتقول مجموعة "محامون من أجل العدالة" إنها تابعت منذ بداية العام ما يزيد على 300 ملف اعتقال سياسي، منها ما يقارب 80 ملفا منذ مطلع مايو/أيار الماضي.