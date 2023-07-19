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'حماس' تدين قرارا للكونغرس بشأن الإحتلال الإسرائيلي

'حماس' تدين قرارا للكونغرس بشأن الإحتلال الإسرائيلي
الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ - ٠١:٢١ بتوقيت غرينتش

أدانت حركة المقاومة الإسلامية 'حماس' بأشد العبارات تصويت الكونغرس الأميركي على قرار يعتبر فيه الكيان الصهيوني "دولة غير عنصرية".

العالم - فلسطين

واعتبرت حماس القرار انحيازاً أميركياً فاضحاً للاحتلال وتشجيعاً له على مواصلة جرائمه ضد الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها القتل والتطهير العرقي.

كما أكدت حماس أن القرار تغافل عن تاريخ الاحتلال المليء بعشرات المجازر وتجاهل جرائمه التي ارتكبها مؤخراً على يد عصابات المستوطنين.

وأضافت حماس أن القرار الأميركي الظالم لن يغير من حقيقة الكيان الصهيوني القائم على سياسة التطهير العرقي وتهجير أصحاب الأرض.

وأشارت حماس إلى أن الشعب الفلسطيني لن يثنيه إرهاب الكيان عن مواصلة مقاومته ضد الاحتلال حتى زواله عن أرضنا وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس.

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