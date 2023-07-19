الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣
٠٢:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

إعادة انتخاب آية الله جنتي امينا لمجلس صيانة الدستور

إعادة انتخاب آية الله جنتي امينا لمجلس صيانة الدستور
الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

اعيد انتخاب آية الله احمد جنتي امينا لمجلس صيانة الدستور في الجمهورية الاسلامية الايرانية لمدة عام آخر.

العالم- ايران

واشار المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور هادي طحان نظيف في تصريح له إلى انعقاد اجتماع مجلس صيانة الدستور صباح اليوم وقال: اجريت صباح اليوم الاربعاء انتخابات هيئة رئاسة مجلس صيانة الدستور للعام الجديد.

وفي هذه الانتخابات ، وبتصويت أعضاء مجلس صيانة الدستور، تمت اعادة انتخاب آية الله جنتي امينا، وسيامك ره بيك نائباً له، وهادي طحان نظيف ناطقاً باسم المجلس.

وبحسب اللائحة الداخلية لمجلس صيانة الدستور ، تُجرى انتخابات هيئة رئاسة هذا المجلس كل عام ، يتم خلالها انتخاب هيئة رئاسة جديدة لمدة عام واحد.

روابط ذات صلة

كدخدائي: إتهامات مجموعة السبع هي النهج المعتاد للدول السلطوية

مجلس صيانة الدستور يصادق على جداول الموازنة العامة للبلاد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ايران تعيّن منسقا رسميا لها في منظمة شنغهاي للتعاون

موسكو تنفي أي مفاوضات سرية مع واشنطن بشأن أوكرانيا

السيد الحوثي: الشعب اليمني يواصل بناء قدراته الدفاعية

إعادة انتخاب آية الله جنتي امينا لمجلس صيانة الدستور

'حماس' تدين قرارا للكونغرس بشأن الإحتلال الإسرائيلي

بالفيديو.. السفينة حنظلة تنطلق من بريطانيا لكسر حصار غزة