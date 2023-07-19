استطلاع: ثلث الأمريكيين فقط يؤيدون توريدات القذائف العنقودية لأوكرانيا

العالم-الامريكيتان

وحسب نتائج الاستطلاع، الذي أجرته مجلة "إيكونوميست" بالتعاون مع مؤسسة YouGov، فإن 33% ممن شملهم الاستطلاع أعربوا عن تأييدهم لهذه التوريدات، بينما عارضها 42% من الأمريكيين.

وفي الوقت ذاته، أيدت 29% مواصلة تقديم الدعم الأمريكي لأوكرانيا بنفس الحجم، ودعت 23% لزيادة المساعدات، فيما اعتبر ثلث الأمريكيين الذين تم استطلاع آرائهم أنه يجب تقليص حجم الدعم الأمريكي لأوكرانيا.

وتراجعت نسبة تأييد الأمريكيين لانضمام أوكرانيا إلى الناتو، حيث اعتبره "أمرا جيدا" 42% من المواطنين، وهذا أقل بنسبة 10% مما كان عليه الحال في أبريل الماضي.

يذكر أن الاستطلاع جرى خلال الفترة بين 15 و18 يوليو، وشمل 1500 مواطن أمريكي بالغ. ولا تزيد نسبة الخطأ عن 3 نقاط مئوية.