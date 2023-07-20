شهيد وإصابات برصاص الإحتلال في نابلس

العالم- فلسطين

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الشاب بدر سامي ربحي المصري (19 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال، إضافة إلى إصابة أربعة فلسطينيين وصفت حالة 2 منهم بالخطرة، نقلوا إلى مستشفى رفيديا و30 بحالات اختناق.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المنطقة الشرقية من نابلس، من عدة محاور باتجاه شارع عمان؛ بدعوى تأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف، كما أغلقت شارع عمان بالسواتر الترابية، وفق مصادر محلية.

وتصدى مقاومون لقوات الاحتلال واستهدفوا آلياتها بالرصاص وتفجير عبوات محلية الصنع وسط مواجهات باسلة، في حين أطلقت تلك القوات وابلا من الرصاص وقنابل الغاز.