الاقتدار الإيراني ؛ يمتد الى سواحل تكساس!

العالم - سبورتي

افادت مصادر أمريكية ان المدعين الفيدراليين الأمريكيين لا يستطيعون بيع 800 ألف برميل من النفط الإيراني في ناقلة نفط يونانية محتجزة منذ فترة طويلة في سواحل تكساس، لأن الشركات الأمريكية لا تريد تفريغها خوفا من انتقام إيران!

يخشى الأمريكيون من لمس الشحنة الإيرانية حتى على شواطئهم ، لأنهم يعرفون جيدا بأن الجمهورية الإسلامية لن تجعل الامر يمر مرور الكرام وانها سترد بالمثل في الخليج الفارسي وبحر عمان

إنتاج القوة في المنطقة وخاصة في منطقة الخليج الفارسي الاستراتيجية للغاية، ادى الى ان تكون مصالح إيران في المناطق البعيدة ايضا، في منتهى الأمن والامان