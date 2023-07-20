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الشيخ قاسم: مشكلة المقاومة في لبنان مع العدو الاسرائيلي

الشيخ قاسم: مشكلة المقاومة في لبنان مع العدو الاسرائيلي
الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنّ مشكلة المقاومة مع العدو وليست مع أيّ أحد في لبنان، قائلًا: "نريد من خلال المقاومة أن نصنع مستقبل أجيالنا وأن نحمي بلدنا وأن نمنع فرض الخيارات الأخرى علينا"، ولفت إلى أنّه: "هل كان يمكن لنا أن نواجه التحديات الكبرى بمختلف المجالات لو لم يكن هناك جمهور متعاون ومترابط ومتماسك".

العالم- لبنان

وقال نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في كلمة له خلال احياء ذكرى عاشوراء: "إننا نقبل بدستور الطائف، ونعتقد أنه عندما يطبق بشكل أفضل يحقق الكثير من الأهداف، ونحن اعتبرنا أن المقاومة تدعو للاستقلال وحرية الأرض، ولذلك تمسكنا بها ونحن نريد من خلالها أن نصنع مستقبل أجيالنا وأن نحمي بلدنا وأن نمنع فرض الخيارات علينا".

واوضح بانه "لا طرح بتعديل الطائف أو تعديل الدستور، نريد فقط تخفيض سن الاقتراع إلى الـ18 عامًا".

وأضاف: "البعض في لبنان لا يريدون ذلك، عبِّروا وانتقِدوا كما تشاؤون ولكن لا تكونوا أدوات للخارج، ومشكلة المقاومة في لبنان مع العدو الاسرائيلي وليس مع الأحزاب والمواطنين ولكن البعض يريد الوقوف بيننا وبين العدو، ويريد منعنا عن مقاتلته".

ولفت قاسم الى ان "الدول الكبرى تحركت ضد لبنان بعد أن أثبتت المقاومة أنه عصي، ونقول لهم نحن ثابتون على خياراتنا مهما فعلتم وسندافع عن أنفسنا، ونؤكد أن لبنان وطن لنا ولشركائنا اللبنانيين، وهناك لبنان واحد فقط، وهو لكل اللبنانيين من دون تمييز، ولن نقبل بأن يكون لبنان إلا واحدًا".

وأكد قاسم باننا "لن نقبل بأي تقسيم مباشر أو غير مباشر، ولن نقبل بكل أنواع مسخ لبنان أو تقليل من مساحاته أو جعله موطئا لأحد أو التخلي عن أي شبر من أرضه ومياهه".

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الشيخ قاسم: مشكلة المقاومة في لبنان مع العدو الاسرائيلي