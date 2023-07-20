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السويد تسحب الحماية عن حارق نسخة المصحف الشريف

السويد تسحب الحماية عن حارق نسخة المصحف الشريف
الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

سحبت السلطات السويدية الحماية عن حارق نسخة المصحف الشريف، المتطرّف سلوان موميكا، مهددةً إياه بمراجعة ملف لجوئه في السويد.

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وفي فيديو نشره عبر حسابه على "تيك توك"، قال موميكا، الذي حرق ومزّق نسخة من المصحف الشريف أمام أحد مساجد ستوكهولم، انّ السلطات السويدية طالبته عبر الشرطة بالتوقّف عن التظاهر وتوجيه انتقادات للمسلمين.

وكانت الشرطة السويدية قد سمحت بتنظيم تظاهرة خطّط منظّموها لإحراق نسخة من المصحف الشريف خارج مسجد ستوكهولم الكبير، تزامناً مع عيد الأضحى.

ولقي هذا الفعل إدانات واسعةً من عدة دول، ما دفع الحكومة السويدية إلى التراجع، وإدانة إحراق نسخة من المصحف الشريف، واصفةً ذلك بـ”العمل المعادي للإسلام”.

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