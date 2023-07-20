الشارع في كيان الاحتلال يلا يرتضي بأقل من إسقاط كامل حكومة نتنياهو + فيديو

العالم – فلسطين

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" أشار فارس أحمد إلى أن الشارع الإسرائيلي ومن خلال تحركه يهدف إسقاط كامل حكومة نتنياهو اوليس نتنياهو فقط، حيث يحاول المعترضون استنهاض أكبر شريحة ممكنة من القاعدة الشعبية والمجتمع الإسرائيلي للخروج ضد الحكومة والمطالبة بإسقاطها.

ونوه إلى أن وتيرة حركة الاحتجاجات تتسارع بطريقة مثيرة للجدل، إذ كانت الفكرة الأساسية في البداية القول لا للتعديلات القضائية فيما يقول المعترضون الآن لا للحكومة.

وردا على سؤال آخر أشار فارس أحمد إلى أن زيارة رئيس الاحتلال هرتسوك إلى الولايات المتحدة جاءت لإدارة ملفات الأزمة في الكيان الإسرائيلي، حيث طلب بايدن منه أن يحضر على جناح السرعة، فيما هناك تأخير لزيارة نتنياهو حيث يقال إنها قد تأخرت إلى نهاية هذا العام.

وأوضح أن: الرئيس الإسرائيلي يعد الشخصية الأقرب بالنسبة إلى الإدارة الأميركية التي يمكنها إدارة الملف، ونتنياهو المبغوض بالنسبة للإدارة الأميركية لم يستطيع أو لم يكمل المشاريع التي ترغب الولايات المتحدة تمريرها من خلاله.

وخلص إلى القول إن: الرئيس الأميركي أمام امتحان صعب جدا.. لا ننسى أن هناك حملة من الديمقراطيين في الكونغرس تقودها رشيدة طليب وإلهان عمر وبعض المشرعين الآخرين الذين يقولون ليس فقط سوف نقاطع كلمة الرئيس الإسرائيلي بل أيضا ستكون هناك احتجاجات، وسنطالب بأكثر من عريضة تجرم الإسرائيليين.

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