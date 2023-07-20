"موسكو تخطط للهجوم على سفن مدنية واتهام كييف بــتنفيذه"

العالم - الأميركيتان

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي آدم هودج، إن "الجيش الروسي قد يوسع دائرة استهدافه لمنشآت الحبوب الأوكرانية لتشمل هجمات ضد سفن الشحن المدنية" و"من ثم اتهام أوكرانيا بشنّ هذه الهجمات".

وأكد هودج، أ‬إن المسؤولين الأميركيين لديهم معلومات تشير إلى أن روسيا نشرت ألغاما بحرية إضافية عند مداخل الموانئ الأوكرانية، وأن روسيا أعلنت أن جميع السفن المتجهة إلى موانئ أوكرانيا عبر مياه البحر الأسود ستُعتبر ناقلات محتملة لشحنات عسكرية.

وأضاف:"نعتقد أن هذا جهد منسق لتبرير أي هجمات على السفن المدنية في البحر الأسود وإلقاء اللوم على أوكرانيا في هذه الهجمات".

وقال هودج: "بالإضافة إلى هذا الجهد المنسق في البحر الأسود، لاحظنا بالفعل أن روسيا استهدفت موانئ تصدير الحبوب الأوكرانية في أوديسا بالصواريخ والطائرات المسيرة في 18 و 19 يوليو (تموز) مما أدى إلى تدمير بنية تحتية زراعية و60 ألف طن من الحبوب".