شاهد..انفجار غامض في جوهانسبرغ يخلّف اصابات ودمارا كبيرا!

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وأسفر الانفجار الغامض عن إصابة 41 شخصًا، بينهم اثنان في حالة حرجة وتسعة إصاباتهم خطيرة و30 طفيفة.

وكانت خدمات الطوارىء قد أفادت في البداية أن السبب وراء االنفجار تسرب للغاز، لكن شركة "إيغولي" المسؤولة عن شبكة أنابيب الغاز تحت األرض استبعدت ذلك.

وقالت الشركة في بيان إنه "من غير المرجح" أن يكون الانفجار الذي تسبب في تشقق مدرج مطار وانقلاب سيارات "ناجمًا عن خط أنابيب غاز أو تسرب".

وأضافت: "لم تشهد شبكتنا أي انخفاض في الضغط، ما يشير إلى أن أنابيب الغاز سليمة. ولا يزال عملاؤنا في المنطقة يتلقون الغاز دون انقطاع".

واعتبر بانيازا ليسوفي رئيس وزراء مقاطعة غوتينغ التي تضم جوهانسبرغ وبريتوريا أن "عدم سقوط وفيات هو معجزة".

وقال ليسوفي إن تحقيقًا أوليًا أُجري لم يكشف عن سبب الانفجار، لكنه أكد أن "الوضع تحت السيطرة تماما".

وأضاف أن الخبراء "سيحصلون على الصورة الكاملة ويقدمون لنا النصح"، مشيرًا إلى أن "الدمار كبير، والوضع سيئ. لقد حدث الأمر في وقت الذروة".