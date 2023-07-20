اندلاع مواجهات خلال اعتقالات صهيونية بالضفة والقدس

العالم- فلسطين

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام" اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان من بيت لحم، طالت أحمد إبراهيم ديرية وأمجد أحمد ثوابتة من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، بعد دهم منازل ذويهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أشرف جمال أبو سرحان من بلدة العبيدية شرق بيت لحم، وأحمد وليد شرارة من مخيم عايدة شمالا.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال خلال اقتحام بيت لحم، حيث أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت صوب الشبان.

وطالت الاعتقالات الشاب ليث شربجي من مدينة نابلس، كما شهدت المنطقة الشرقية للمدينة مواجهات واشتباكات مع قوات الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال، صباح اليوم شابًا بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن داخل حي استيطاني بمستوطنة “كريات أربع” بالخليل.

وفي سلفيت، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، بعد إغلاق مدخل البلدة منذ عدة أيام.

كما اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في بلدة جبع جنوب جنين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ، ثمانية مقدسيين من بلدة سلوان وحي الصوانة في القدس المحتلة.