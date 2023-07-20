لدى واشنطن إمكانية أن تفجر حكومة نتنياهو من الداخل + فيديو

العالم – فلسطين

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" أشار ماجد نعمة إلى أن ما يجري في الكيان الصهيوني هو انقسام مجتمعي بين اليهود أنفسهم، فيما هم متحدون ضد الفلسطينيين والعرب.

وأكد أن الولايات المتحدة لديها أوراق ضغط قوية داخل الدولة العميقة في الكيان الصهيوني، ممكن أن تفرط عقد حكومة نتنياهو ويدعى إلى انتخابات جديدة.

وقال: لا شك أن اليهود خاصة القادمون من أوروبا الغربية والولايات المتحدة الذين يعتبرون أنهم ديمقراطيين وأنهم يمثلون بعض القيم وما إلى ذلك من كلام فارغ.. هذه التجارة مفتوحة ولم تعد تخدمهم في موطنهم الأصلي الولايات المتحدة، وهناك انقسام حتى داخل الدياسبورا اليهودية.

وفيما أشار إلى أن نتنياهو شكل حكومته مرغما، قال: هو كان يريد أن ينقذ نفسه من السجن لأن هناك ملاحقات خطيرة ضده، ومن هنا علينا أن ننظر إلى هذا القانون أنه يعطي الأولوية للكنيست على المحكمة العليا وعلى القضاء، و هذا هو جوهر الموضوع.

وأكد أن الولايات المتحدة لديها إمكانية بأن تفجر حكومة نتنياهو من الداخل، موضحا: الحكومة ليست كلها متحدة تماما، هناك كثير من الاتجاهات.. حتى لو كان اليمين المتطرف العنصري هو الذي يتحكم بقراراتها، بسبب القانون الانتخابي الإسرائيلي الذي لا يسمح بقيام أكثرية تستطيع أن تتخذ القرارات الصعبة التي تريدها أحيانا الولايات المتحدة ولا تستطيع أي حكومة إسرائيلية أن تنفذها.

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