أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الخميس 20 يوليو 2023

العالم - الصحافة الإيرانية

-عصر ايرانيان ..

الحرية بالمفهوم الفرنسي .. أحكام بالسجن تطال المئات من المتظاهرين في الإحتجاجات الأخيرة بفرنسا .

_ افكار ..

وزير الدفاع .. ايران قوة عظمى في العالم في مجال صناعة الطائرات من دون طيار .

- رويش ملت ..

قائد بحرية الحرس .. حققنا قفزة نوعية كبرى في صناعة مسيرات فريدة من نوعها .

- سياسة روز ..

هلعا من رد ايراني .. الشركات الأمريكية تمتنع عن تفريغ شحنة نفط ايرانية من ناقلة محتجزة .

- ابرار..

وزير الخارجية أمير عبداللهيان لنظيره الروسي .. وحدة الأراضي الإيرانية غير قابلة للنقاش أبدا .

- خراسان ..

صحف أمريكية تسلط الأضواء على تفاقم الخلافات بين السعودية والإمارات حول اليمن .

- جمهوري اسلامي ..

غوتيريش يحذر من مخاطر الذكاء الإصطناعي .. قد يجلب الموت والدمار على العالم .

- قدس ..

حدوث إنشقاق كبير في حزب تحريك إنصاف بباكستان الذي يتزعمه عمران خان.

- كيهان ..

توقعات رئيس الأركان الأمريكي حول الحرب في أوكرانيا .. ستكون طويلة وأكثر دموية .

- جوان ..

رئيس كوريا الجنوبية يطلق تهديدات خطيرة من على غواصة نووية أمريكية لكوريا الشمالية .

- اطلاعات ..

غفوات متقطعة لبايدن وكلام غير مفهوم خلال لقائه مع رئيس الكيان الصهيوني بواشنطن .

- مردم سالاري ..

زيادة إحتمال إعتقال ترامب بتهمة محاولة التلاعب بنتائج الإنتخابات الرئاسية.

- أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الخميس

SV

1- سياسة روز ..

صحيفة سياسة روز كتبت في افتتاحيتها( " إسرائيل" برميل بارود قد ينفجر قريبا )..

اعلان المئآت من العسكريين في جيش الكيان الصهيوني رفض الاوامر ورفض مواصلة الخدمة العسكرية لصالح انضمامهم للتظاهرات المناهضة لنتنياهو ,تطورٌ بالغ الخطورة في الازمة الخانقة التي تعصف بهذا الكيان منذ اشهر على خلفية رفض مشروع التعديلات في صلاحيات القضاء .

(التمرد بالمؤسسة العسكرية بفلسطين المحتلة , تحول إلى تحد إستراتيجي وربما مصيري أيضا للكيان وبرميل بارود قد ينفجر باية لحظة )

ان هذه الاجواء زادت من احتمال تحقق توقعاتٍ وتنبوءاتٍ بشأن خطر اندلاع حرب داخلية بالكيان تَدفَعُ به نحو التفكك والزوال , وهذا ما جاء في الواقع على لسان رئيس الكيان نفسِه ورئيسِ الوزراء السابق ايضا وقادةٍ عسكريين كبارٍ فيه...

2- خراسان ..

في تقرير خاص سلطت صحيفة خراسان الضوء على ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الامريكية بشأن تفاقم الخلافات بين السعودية والامارات , وهو تقرير بعنوان ( بن سلمان يتهم الإمارات بطعن السعودية في الظهر ) وجاء فيه ..

هذه الصحيفة الامريكية ترى ان هناك العديدَ من المؤشرات بشأن احتدام الخلافات بين ولي عهد السعودية ورئيس دولة الامارات.. وحسب وول ستريت جورنال..

(بن سلمان يرى أن الإمارات دأبت على طعن السعودية في الظهر لسنوات رغم كونها دولة حليفة في ظاهر الأمر )

ولي عهد السعودية نوه بالخلافات مع الامارات بجنوب اليمن والتي تحولت الى معارك بالنيابة بين المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا وجماعات يمنية مسلحة مدعومة سعوديا.

وحسب هذه الصحيفة الامريكية ايضا .. السعودية تعتبر سحب الامارات الجزءَ الاكبر من قواتها من اليمن قبل سنوات لصالح الرهان على المجلس الانتقالي الجنوبي طعنةً في الظهر تُضافُ لخلافاتٍ باوبك مع الامارات والى المنافسة الاقتصادية والتجارية غير المعلنة بين الطرفين في المنطقة.

3- ابرار ..

في تقريرها ( عباس يقف مقابل المقاومة بأمر من نتنياهو) كتبت صحيفة ابرار ..

في تنسيق امني صارخ بين الكيان الصهيوني والسلطة برام الله بعد العمليات الصهيونية الفاشلة بجنين , دخل رئيس السلطة محمود عباس على الخط عبر فرض اجراءات امنية خانقة على جنين ومخيمها .

( صحف عبرية كشفت النقاب عن تنسيق بين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية لتحقيق ماعجزت قوات الإحتلال عن تحقيقه بجنين)

اي هدف القضاء على قوى المقاومة فيها وذلك خلف ذريعة ضرورات اعادة الامن وتطهير المنطقة من الالغام والعبوات الناسفة وغير ذلك . قوى المقاومة حذرت من سيناريو واسع لسلطة محمود عباس للقضاء على المقاومة المسلحة بالضفة بالتنسيق مع الاحتلال.

4- قدس ..

صحيفة قدس كتبت في الشأن الباكستاني في مقالها ( بدء مسار عزلة خان السياسية )..

هناك انباء عن حدوث شروخ وانشقاقات عميقة في حزب تحريك انصاف الذي يتزعمه رئيس الوزراء المعزول عمران خان.

( إن ما يحدث بباكستان يحمل مؤشرات وجود سيناريو للحكومة والمؤسسة العسكرية بإخراج خان وحزبه من الحياة السياسية بالكامل)

سيناريو بدأ باعتقالِ خان الذي يقود المعارضة السياسية بمجملها بباكسان وذلك باتهامات مختلفة غير سياسية واعتقالِ قيادات رئيسة في حزب تحريك انصاف... وهناك قناعة في الشارع السياسي بباكستان ان هذا السيناريو يهدف لحصر العمل السياسي والحياة السياسية بوجود حزب الشعب وحزبِ مسلم ليك فقط .

5- جوان ..

في مقالها ( محاولات هرتسوغ لتحسين العلاقات مع أمريكا ) كتبت صحيفة جوان ..

هناك خلافات متزايدة بين ادارة بايدن وحكومة نتنياهو بشأن قضايا الاستيطان الصهيوني بالضفة الغربية وبشأن التظاهرات الداخلية بالكيان ضد لائحة التغييرات القضائية . هذه الخلافات اوجدت فتورا مشهودا في العلاقات الثنائية . وفي ظل هذه الاجواء..

( جاءت زيارة رئيس الكيان إسحاق هرتسوغ لواشنطن بإطار محاولة متشبثة لإقناع بايدن بضرورة رأب الصدع الطارئ في العلاقات الثنائية)

املا في ايجاد ارضيةٍ ما للحد من الازمة الساخنة التي تعصف بالكيان خاصة وان هرتسوغ حذر مرارا من ان هذه الازمة تتجه لنقطة اللاعودة وقد تنتهي بزوال "اسرائيل " . هرتسوغ ناوَرَ على هذا الموضوع بالبيت الابيض على اعتبار ان الكيان حليفٌ استراتيجي لامريكا ولمصالحها بالمنطقة .

6- اطلاعات ..

وحول اجواء الازمة الخانقة بالكيان الصهيوني كتبت صحيفة اطلاعات في تقريرها ( 161 طيارا بسلاح الجو ينضمون للإحتجاجات )..

تتسع دائرة التظاهرات والاحتجاجات الغاضبة ضد نتنياهو ولائحةِ التغييرات بالسلطة القضائية بشكل مستمر في فلسطين المحتلة . وفي اخطر تطور ..

( أعلن عشرات الطيارين بقوات الإحتياط في سلاح الجو رفضهم لتلك اللائحة ولمواصلة الخدمة العسكرية مؤكدين إنضمامهم للمتظاهرين)

القنوات التلفزيونية بفلسطين المحتلة تناقلت هذا الاعلان في نشراتها الخبرية وتغطياتها للاوضاع المتأزمة بالكيان مشيرةً لرفض هؤلاء الطيارين للاوامر وتجاهلِهِم لكل تهديدات قياداتهم العسكرية.

وعَلَّقَ خبراءُ عسكريون بفلسطين المحتلة على هذه التطورات بالقول اِنها تحمل تهديدا وجوديا بكل معنى الكلمة " لاسرائيل ".