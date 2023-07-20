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السويد تقرر اغلاق سفارتها ببغداد

السويد تقرر اغلاق سفارتها ببغداد
الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٧ بتوقيت غرينتش

ادعى وزير الخارجية السويدي توبياس بلسترم، اليوم الخميس، ان السلطات العراقية فشلت في مسؤوليتها عن حماية البعثات الدبلوماسية، فيما قررت السلطات السويدية، إغلاق سفارتها في بغداد.

العالم- العراق

وأفادت وكالة "السومرية" نقلا عن وزير الخارجية السويدي، إن "اقتحام السفارة في بغداد غير مقبول على الإطلاق"، مشيرا الى ان "السلطات العراقية فشلت في مسؤوليتها عن حماية البعثات الدبلوماسية".

وقررت السلطات السويدية، إغلاق السفارة في العراق وتعليق خدماتها على خلفية التظاهرات حتى إشعار آخر.

وفي فجر اليوم الخمیس، اقتحم مئات المحتجين، السفارة السويدية في وسط بغداد، حيث تسلقوا أسوارها وأشعلوا فيها النيران، وذلك احتجاجا على إحراق متوقع لنسخة من المصحف في السويد.

اقتحام السفارة السويدية جاء ردا على سماح الشرطة السويدية، أمس الأربعاء، بتنظيم تجمع صغير أمام السفارة العراقية في العاصمة ستوكهولم، ومن المقرر أن يشهد حرق نسخة من المصحف والعلم العراقي اليوم الخميس.

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