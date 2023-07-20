السويد تستدعي القائم بالأعمال العراقي

العالم- العراق

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن السويد قررت استدعاء القائم بالأعمال العراقي إثر إضرام النار في سفارتها ببغداد.



وقررت الحكومة السويدية، إغلاق سفارتها في بغداد وتعليق الاعمال بها حتى إشعار آخر.



واقتحم مئات المحتجين، فجر اليوم الخميس، السفارة السويدية في وسط بغداد، حيث تسلقوا أسوارها وأشعلوا فيها النيران، وذلك احتجاجاً على إحراق متوقع لنسخة من المصحف في السويد.



اقتحام السفارة السويدية جاء رداً على سماح الشرطة السويدية، أمس الأربعاء، بتنظيم تجمُّع صغير أمام السفارة العراقية في العاصمة ستوكهولم، ومن المقرر أن يشهد حرق نسخة من المصحف والعلم العراقي اليوم الخميس.