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بعد اقتحام سفارتها ببغداد...

السويد تستدعي القائم بالأعمال العراقي

السويد تستدعي القائم بالأعمال العراقي
الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٨:١٨ بتوقيت غرينتش

استدعت السلطات السويدية، اليوم الخميس، القائم بالأعمال العراقي إثر إضرام النار في سفارتها ببغداد.

العالم- العراق

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن السويد قررت استدعاء القائم بالأعمال العراقي إثر إضرام النار في سفارتها ببغداد.

وقررت الحكومة السويدية، إغلاق سفارتها في بغداد وتعليق الاعمال بها حتى إشعار آخر.

واقتحم مئات المحتجين، فجر اليوم الخميس، السفارة السويدية في وسط بغداد، حيث تسلقوا أسوارها وأشعلوا فيها النيران، وذلك احتجاجاً على إحراق متوقع لنسخة من المصحف في السويد.

اقتحام السفارة السويدية جاء رداً على سماح الشرطة السويدية، أمس الأربعاء، بتنظيم تجمُّع صغير أمام السفارة العراقية في العاصمة ستوكهولم، ومن المقرر أن يشهد حرق نسخة من المصحف والعلم العراقي اليوم الخميس.

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