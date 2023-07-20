الخارجية السويدية تؤكد أّن موظفيها في بغداد بأمان

العالم - اوروبا

وذلك بعد اقتحام السفارة وإضرام النار فيها، احتجاجا على تصريح بمظاهرة جديدة لحرق مصحف في ستوكهولم اليوم الخميس.

وأضافت الخارجية السويدية، أن الهجمات على السفارات والدبلوماسيين تشكل انتهاكا خطيرا لاتفاقية فيينا، معربة عن إدانتها لجميع الاعتداءات على الدبلوماسيين وموظفي المنظمات الدولية.

كما قال المكتب الصحفي لوزارة الخارجية السويدية لـ"رويترز" إن السلطات العراقية تتحمل مسؤولية حماية البعثات والموظفين الدبلوماسيين.

في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أدانت وزارة الخارجية العرقية، بأشد العبارات، حادثة حرق سفارة مملكة السويد لدى بغداد، على خلفية الاحتجاج على منح تصريح جديد لحرق المصحف أمام سفارة العراق في ستوكهولم.

وقالت الخارجية العراقية، في بيانها، إن هذا الفعل يأتي في سياق الإعتداء على البعثات الدبلوماسية وتهديد أمنها.