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السيد الصدر: السويد تتعدى الخطوط الدبلوماسية والأعراف السياسية

السيد الصدر: السويد تتعدى الخطوط الدبلوماسية والأعراف السياسية
الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٣ بتوقيت غرينتش

أكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الخميس، ان السويد تعدت الخطوط الدبلوماسية والأعراف السياسية بعد منحها الموافقة على حرق علم العراق.

العالم- العراق

وقال السيد الصدر في تغريدة له عبر تويتر تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "السويد بعد ان أعلنت عداءها للإسلام والكتب السماوية لأنها لا تؤمن بمثل هذه الأمور السماوية الظاهرية والباطنية فها هي تتعدى الخطوط الدبلوماسية والأعراف السياسية وتعلن عداءها للعراق بأن أعطت الموافقة على حرق علم العراق".

واضاف "أنني هنا سوف أنتظر الرد الرسمي الحازم قبل أي تصرف خاص بي، وحسب فهمي إن حرق علم العراق فعلاً فإن على الحكومة أن لا تكتفي بالشجب والإستنكار فذلك يدل على الضعف والاستكانة".

وتابع "أما حرق القرآن مجددا فلا يقابله حرق التوراة والإنجيل بل على شعوب العالم نصرة السماء وإلا حل بنا ما لا يحمد عقباه ولات حين مندم".

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السيد الصدر: السويد تتعدى الخطوط الدبلوماسية والأعراف السياسية

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