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ما رأيكم.. بالاحتجاجات المستمرة في كيان الاحتلال؟

ما رأيكم.. بالاحتجاجات المستمرة في كيان الاحتلال؟
الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٩ بتوقيت غرينتش

أكد الاعلامي والكاتب السياسي الفلسطيني فارس أحمد أن الاحتجاجات في كيان الاحتلال تتسارع بطريقة مثيرة للجدل، مشدداً على أن الشارع الإسرائيلي ومن خلال تحركه يهدف إسقاط كامل حكومة نتنياهو و ليس نتنياهو وحده.

العالم - ما رأيكم؟

أكد الباحث السياسي ماجد نعمة أن الولايات المتحدة لديها أوراق ضغط قوية داخل الدولة العميقة في الكيان الصهيوني، مبيناً أن الولايات المتحدة لديها إمكانية بأن تفجر حكومة نتنياهو من الداخل.

قالت الناشطة السياسية د.آمال وهدان إن ملفات شائكة يريد الأميركي أن يمررها ولا يستطيع من خلال حكومة بنيامين نتنياهو فيما تسعى هذه الحكومة لأن تفرض ذاتها، مؤكدة أنه إذا ما ضغطت واشنطن على ضرورة تجميد التعديلات القضائية المطروحة سينفرط عقد هذه الحكومة تماما.

فما رأيكم:

إلى أين ستصل الاحتجاجات داخل الكيان والكلام عن الضربة الحاسمة واحتمال الحرب الأهلية؟

ماذا عن التحول داخل المؤسسة العسكرية بعد تهديد ضباط سلاح الجو بالخروج من الخدمة؟

هل سيتراج نتنياهو عن صيغة القانون المعترض عليه في القراءتين الثانية والثالثة؟

ما الذي سيحدث خطاب رئيس الكيان في الكونغرس الأميركي ودعوة نتنياهو للبيت الأبيض؟

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