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المالكي:

منح رخصة حرق المصحف والعلم العراقي استفزاز للمسلمين

منح رخصة حرق المصحف والعلم العراقي استفزاز للمسلمين
الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٩:٢١ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي، اليوم الخميس، تكرار السويد بمنح رخصة لحرق "القرآن" استفزاز لعموم المسلمين والعراقيين بشكل خاص.

العالم- العراق

وقال المالكي في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، ان " تكرار حكومة السويد منح رخصة جديدة للتجاوز مرة اخرى على مقدسات المسلمين وتدنيس المصحف الشريف وحرقه، بالاضافة الى انتهاك سيادة العراق في السماح بحرق العلم العراقي امام السفارة العراقية، يمثل استفزازا لعموم المسلمين والعراقيين بشكل خاص".

وأشار الى ان "هذا الفعل يثبت تخلي السويد عن مبادئها وتقاليدها الديمقراطية واللجوء الى الانفعالات المؤلمة التي تحمل في طياتها التجاوز على الاخرين".

وأضاف ان "الصمت والسكوت من قبل المجتمع الدولي ازاء هذه التجاوزات غير المبررة لمقدسات المسلمين تمثل ضوءا أخضر لمزيد من العدوان على مشاعر المسلمين ومقدساتهم".

وبين ان "هذا ما يستدعي منا الوقوف ودعم كل الخطوات التي تسهم في رد الهجمة والتجاوز على المسلمين وتدنيس مقدساتهم الاسلامية بالطرق السلمية والقنوات التي تكفلها الأعراف الدبلوماسية والقانون الدولي".

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